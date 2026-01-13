Camboya acusa a Tailandia de construir "fortalezas" y "búnkeres" en su territorio

Archivo - Imagen de archivo de soldados ante un edificio alcanzado por un ataque en Tailandia. - Wissarut Weerasopon/ZUMA Press W / DPA - Archivo

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Camboya han denunciado este martes la construcción de "fortalezas" y "búnkeres" en su territorio por parte de las fuerzas tailandesas, a pesar del alto el fuego alcanzado a finales de diciembre, y han rechazado "cualquier alteración" de la frontera que "resulte del uso de la fuerza".

Así, han acusado a las fuerzas tailandesas de estar "ocupando de forma ilegal" el territorio camboyano en cuatro provincias: Oddar Meanchey, Preah Vihear, Banteary Meanchey y Pursat. Esta supuesta ocupación, tal y como han explicado, comenzó durante los enfrentamientos del pasado mes de julio y se están repitiendo ahora, según informaciones del diario 'The Khmer Times'.

Además, han señalado que Bangkok estaría posponiendo un encuentro de la Comisión Conjunta de Fronteras (JBC), creada para resolver la disputa entre los dos países y cuya reunión estaba prevista para principios de enero. En este sentido, el Gobierno tailandés sigue argumentando motivos internos para retrasar este evento, que iba a tener lugar en la ciudad camboyana de Siem Reap.

El portavoz del Gobierno camboyano, Pen Bona, ha apuntado durante una rueda de prensa que Nom Pen insiste en lograr "la paz mediante la resolución de las disputas con Tailandia por la vía del diálogo".

A pesar de la tregua, las partes siguen intercambiando acusaciones de violaciones del alto el fuego en la zona fronteriza, donde los últimos ataques han dejado más de un centenar de muertos y más de un millón de desplazados en ambos territorios.