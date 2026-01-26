Camineros de Serbia, Bosnia, Macedonia del Norte y Montenegro bloquean pasos fronterizos con la UE

Bloqueo de camioneros en la frontera de Bogorodica, entre Macedonia del Norte y Grecia - Europa Press/Contacto/Tomislav Georgiev

Los transportistas protestan contra las restricciones a los permisos de estancia en la UE

BELGRADO, 26 Ene. (DPA/EP) -

Camioneros de Serbia, Bosnia-Herzegovina, Macedonia del Norte y Montenegro han bloqueado desde el mediodía de este lunes y con carácter indefinido las fronteras de entrada a Hungría, Croacia y Bulgaria para protestar contra las restricciones a los permisos de estancia en la UE que rebajan a 90 de cada 180 los días que pueden estar los ciudadanos extranjeros en la UE.

Los camioneros argumentan que esta normativa es virtualmente imposible de cumplir ahora que se está empezando a aplicar también a conductores de transportes de mercancías y viajeros en general.

El cambio se ha producido cuando las autoridades fronterizas de los países de la UE han empezado a utilizar ordenadores para registrar las entradas de ciudadanos de fuera de la UE, con lo que se puede calcular con exactitud su periodo de estancia.

Las asociaciones de transportistas de los Balcanes han informado de que cientos de conductores de camiones han sido deportados por superar el número de días permitidos. "Noventa días en seis meses simplemente no es suficiente", ha apuntado el portavoz de la Asociación Serbia de Transporte, Nedjo Mandic, en declaraciones a la cadena de televisión N1. "Nuestros conductores no ganan bastante en este periodo. No podemos cubrir costes y nos vemos obligados a cesar la actividad", ha añadido.

Un portavoz de la Comisión Europea ha afirmado que están al tanto de las preocupaciones expresadas por las empresas de los Balcanes. "Estamos informados de las preocupaciones planteadas por los transportistas de los Balcanes occidentales. Estamos siguiendo estrechamente la situación y estamos en contacto con nuestros socios en la región", ha explicado.