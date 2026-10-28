Canadá firma un acuerdo de libre comercio con Emiratos negociado en tiempo récord

Archivo - El primer ministro canadiense, Mark Carney, durante el viaje que le llevó a Emiratos Árabes Unidos en noviembre del año pasado. - Sean Kilpatrick / Zuma Press / Europa Press

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Canadá han firmado un acuerdo de libre comercio con Emiratos Árabes Unidos con el que se retirarán el 99% de los aranceles a las exportaciones al país del Golfo y que entrará en vigor en 2027.

En el marco del viaje del príncipe heredero emiratí Jaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan a Canadá, ha tenido lugar la firma del pacto con la participación del primer ministro canadiense, Mark Carney, ambos líderes han puesto en marcha una nueva alianza estratégica que establece "un marco a largo plazo para la cooperación en materia de relaciones económicas, energía, tecnología, educación, defensa y diplomacia", ha informado la oficina de Carney.

El nuevo Acuerdo Integral de Asociación Económica, conocido con las siglas de CEPA, se concluye en tiempo récord tras unas negociaciones de tan solo 47 días, el plazo más rápido en el que ambos países ha negociado un acuerdo de libre comercio.

"Una vez implementado por completo, el CEPA reducirá o eliminará los aranceles sobre más del 99 % de las exportaciones canadienses actuales a Emiratos Árabes Unidos", han informado las autoridades canadienses que señalan la importancia del pacto ante "un mundo más peligroso y dividido" asegurando que este paso "fortalece la posición a nivel nacional y forjar nuevas alianzas sólidas en el extranjero".

"Esto implica diversificar nuestro comercio, impulsar nuevas inversiones y desarrollar los grandes proyectos que crearán empleos de calidad para los canadienses durante generaciones", han indicado las autoridades canadienses que señalan a Emiratos Árabes Unidos como "socio clave" en este objetivo.

El líder canadiense ha valorado que el paso supone construir una relación "a lo grande". "Nuestra envergadura y ambición se reflejan en el fortalecimiento de nuestra relación. En menos de un año, hemos puesto en vigor un acuerdo de protección de inversiones, negociado y firmado un acuerdo comercial en tiempo récord", ha valorado, al tiempo que ha cifrado en 70.000 millones de dólares (más de 63.000 millones de euros) los compromisos en inversiones en energía, infraestructura y tecnología canadienses.

En concreto, el acuerdo supondrá abrir nuevos mercados a exportaciones de legumbres y colza, además de oportunidades para fabricantes de maquinaria industrial, equipos de generación de energía y para el sector aeroespacial.

"El acuerdo también abordará las barreras no arancelarias, creará un entorno más predecible para el comercio y la inversión, y ampliará el acceso al mercado para los bienes y servicios canadienses, incluidos los sectores industrial, agrícola, forestal, pesquero y de mariscos, ambiental y de ingeniería", ha agregado la oficina del primer ministro canadiense.

COOPERACIÓN EN DEFENSA

Igualmente, Ottawa y Abu Dabi han firmado un Memorando de Entendimiento en materia de cooperación en defensa con el que se reforzará la cooperación incluyendo en materia de entrenamiento militar, diálogo sobre política de defensa, ejercicios conjuntos, cooperación industrial en defensa, ciberseguridad e intercambio de información.

Para ponerlo en marcha, se creará un Comité Militar Conjunto que guíe la implementación del acuerdo.

En materia diplomática, Canadá y Emiratos han firmado un acuerdo sobre programas de formación y capacitación diplomática. "Esto incluye el intercambio de buenas prácticas y la colaboración en temas emergentes como el impacto de la inteligencia artificial y las herramientas digitales en la diplomacia", ha detallado la parte canadiense.