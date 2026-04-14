Canadá lamenta la muerte de un nacional tras un ataque en el sur de Líbano

Resultado de un bombardeo israelí contra una vivienda del Sur de Lían tierra hoy se empieza campaña - Europa Press/Contacto/Abdul Kader Al Bay

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, ha denunciado este lunes la muerte de una persona de nacionalidad canadiense en el sur de Líbano, un suceso sobre el que no ha ofrecido ninguna explicación, mientras que su familia ha afirmado que fue víctima de un ataque con dron cerca de la ciudad de Tiro, parte de la gobernación Sur, que está siendo blanco asiduo de los ataques del Ejército de Israel.

"Hoy me he enterado del fallecimiento de un ciudadano canadiense en el sur de Líbano. En nombre del Gobierno de Canadá, extiendo mis más sentidas condolencias a su familia y seres queridos, así como a toda la comunidad. Funcionarios de Asuntos Globales de Canadá están en contacto con su familia para ofrecerles la asistencia consular que necesiten", ha afirmado Anand en un comunicado.

En este documento, donde no ha hecho referencia a cómo ha muerto el hombre en cuestión ni a la razón de su muerte, la jefa de la diplomacia canadiense ha querido incidir en que "Canadá apoya firmemente los esfuerzos del Gobierno libanés para restaurar y ejercer la plena autoridad del Estado, incluso mediante el desarme de (el partido-milicia chií libanés) Hezbolá".

"Hacemos un llamamiento a Israel para que cese sus ataques y alentamos a Israel y a Líbano a alcanzar una solución diplomática duradera para poner fin al conflicto", ha agregado en referencia a las negociaciones entre ambos gobiernos, rechazadas por el citado grupo chií, que denuncia que Israel "no ha cumplido ni una sola cláusula" del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 y que han aumentado sus ataques israelíes en nombre de la idea del "Gran Israel" que atribuye al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Paralelamente, el Consejo Nacional de Musulmanes Canadienses (NCCM, por sus siglas en inglés), ha convocado una vigilia por el "orgulloso residente de Windsor y canadiense" Hassan Haider, a quien ha descrito como "el primer canadiense asesinado por las fuerzas israelíes desde la reciente invasión del Líbano". "Deja atrás a una hermosa familia: su esposa y cinco hijos, el menor de un año", agrega el anuncio.

En la vigilia han participado varios familiares del difunto, entre ellos algunos de sus hermanos, que han afirmado que Hassan tenía 38 años y que "estaba cuidando a sus caballos cuando fue atacado con un dron".

En concreto, su hermana Fatima ha relatado que Hassan estaba hablando por teléfono con su esposa la madrugada del viernes cuando escuchó los gritos de una persona afuera. "Colgó el teléfono y corrió hacia esa persona, y los sanitarios nos dijeron después que no llegó muy lejos", ha relatado ante los medios, familia y allegados asistentes a la ceremonia.

"Soñaba con tener la mayor granja de caballos de Líbano", ha recordado. "Arriesgó su vida para cuidar de sus animales, a los que amaba, y no abandonarlos, ya que no tenía cómo trasladarlos a un lugar seguro. Se aseguró de que su familia, su esposa, devastada por la tragedia, y sus cinco hijos estuvieran a salvo, y luego regresó con sus caballos", ha declarado.

En el acto también ha participado su hermano, Hussein, que ha cuestionado al Gobierno canadiense por "convertirse en un mero espectador, un facilitador indirecto". "¿Dónde están sus acciones al respecto?", ha cuestionado. "Si me pides perdón y me das el pésame, ¿de qué me servirá?", se ha preguntado.