Canadá prohíbe la entrada del grupo de rap norirlandés Kneecap por "glorificar el terrorismo"

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canadá ha prohibido este viernes la entrada al país del grupo de rap norirlandés Kneecap, conocido por su activismo propalestino, por supuestamente promover discursos de odio, incitar a la violencia y glorificar el terrorismo.

"El grupo ha amplificado la violencia política y ha mostrado públicamente su apoyo a organizaciones terroristas como Hezbolá y Hamás", ha afirmado en un vídeo publicado en redes sociales el secretario parlamentario de la secretaria de Estado para combatir el crimen, Vince Gasparro, "en nombre del Gobierno de Canadá".

En este sentido, ha afirmado que la promoción de la violencia política, la glorificación de organizaciones terroristas y la exhibición de símbolos de odio "que atacan directamente a la comunidad judía" no entran dentro de la libertad de expresión.

"El Gobierno se mantiene firme en su compromiso de proteger a todos los canadienses, especialmente a los canadienses judíos, del antisemitismo y el odio. Canadá nunca será utilizado como plataforma para el extremismo", ha resaltado.

En respuesta, el grupo ha calificado estos comentarios de "totalmente falsos y maliciosos". "Ningún miembro de Kneecap ha sido condenado por ningún delito en ningún país", ha afirmado, agregando que han iniciado acciones legales contra Ottawa al respecto.

"Hemos tocado en Canadá muchas veces sin ningún problema, transmitiendo un mensaje de solidaridad y amor. Lamentamos no poder estar con vosotros el próximo mes, pero no nos dejaremos silenciar y siempre nos opondremos al genocidio", ha resaltado en un mensaje publicado para sus fans.

El grupo, que tenía previsto dar cuatro conciertos a mediados de octubre en el país, también ha informado de que en caso de lograr una victoria en los tribunales contra Ottawa, donarán el dinero "para ayudar a algunos de los miles de niños amputados en Gaza". "Utilizad vuestras voces en Canadá: levantaos y hablad", ha agregado.

El cantante del grupo, Liam Óg Ó hAnnaidh, rechazó el pasado mes de agosto ante un tribunal británico un cargo en su contra por terrorismo tras ser imputado por supuestamente mostrar una bandera del partido-milicia chií libanés Hezbolá durante un concierto celebrado en noviembre en la capital de Reino Unido, Londres.

Kneecap ya afirmó a finales de abril que "no apoya ni ha apoyado nunca" a Hezbolá o al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). "Condenamos todos los ataques contra civiles, siempre. Nunca está bien. Lo sabemos mejor que nadie, dada la historia de nuestra nación", indicó la banda, fundada en 2017 en Belfast, la capital de Irlanda del Norte.