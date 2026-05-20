Cancelada una nueva vista del juicio a Netanyahu por supuestos sobornos a petición del mandatario israelí

Archivo - El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu - Europa Press/Contacto/GPO - Archivo

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha solicitado la cancelación de la audiencia de su juicio por supuestos sobornos programada para este miércoles esgrimiendo supuestos compromisos políticos y de seguridad, una petición a la que ha accedido la Fiscalía y han aprobado los jueces que llevan el caso.

Así lo habría comunicado el equipo de Netanyahu, según han recogido medios israelíes como la radiotelevisión estatal Kan o el diario 'Jerusalem Post', en un sobre sellado entregado a los jueces, que de este modo han dado luz verde al tercer día de la semana y consecutivo en el que estas audiencias se ven afectadas por factores externos.

Esta concesión llega tras el recorte de tres horas de la audiencia de este martes después de una reunión preliminar celebrada en sus despachos con Netanyahu presente, y tras la cancelación a última hora de la sesión del lunes por "razones diplomáticas y de seguridad".

El juicio se encuentra actualmente en la fase de defensa, con Netanyahu siendo interrogado por la Fiscalía en relación con el Caso 2000, basado en supuestos sobornos a medios de comunicación que involucran al editor y propietario del diario israelí 'Yediot Ajronot', Arnon 'Noni' Mozes.

El caso se centra en conversaciones grabadas entre Netanyahu y Mozes. Según la acusación, ambos discutieron un posible acuerdo por el cual Mozes mejoraría la cobertura de Netanyahu en 'Yediot Aharonot' a cambio de medidas que limitarían a 'Israel Hayom', un periódico rival cuya distribución gratuita representaba una grave amenaza económica para Yediot Ajronot.