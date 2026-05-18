Cancelada una vista judicial de Netanyahu "por razones de seguridad y políticas"

Archivo - El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Knesset o Parlamento israelí - KNESSET - Archivo

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Israel ha cancelado una vista judicial del primer ministro, Benjamin Netanyahu, prevista para este lunes, aludiendo "razones de seguridad y políticas".

Según informa el medio israelí 'Haaretz', el tribunal ha admitido la petición del político para cancelar esta vista que esgrime estas razones para cancelar su aparición ante la justicia israelí.

Es una constante que las vistas de Netanyahu en el marco de los casos de corrupción que sigue teniendo abiertos se cancelen, pospongan o acorten por distintos motivos. Netanyahu ha alegado su estado de salud en anteriores ocasiones para evitar declarar ante la justicia.

Se trata de la primera persona en la historia de Israel en ser imputada mientras ocupa el cargo de primer ministro y ha sido acusado de pagar sobornos, fraude y abuso de poder en tres casos. El más grave de ellos es el llamado 'caso 4000', en el que hace frente a cargos por impulsar regulaciones que beneficiaron al accionista mayoritario del grupo Bezeq, Shaul Elovitch, a cambio de una cobertura favorable al Gobierno por parte del portal de noticias Walla.