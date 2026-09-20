La candidata asesinada en Perú había acusado a un mando policial de ordenar su homicidio

Luis Obispo Díaz, detenido por el asesinato de la candidata regional de Áncash, Perú, Susy Isabel Aponte Polo - POLICÍA DE PERÚ

MADRID 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La periodista y candidata a gobernadora regional de la región peruana de Áncash Susy Isabel Aponte Polo, conocida como 'La China Polo', asesinada el sábado, había acusado el pasado 10 de septiembre al jefe de Investigación Criminal de la Policía peruana, Víctor Revoredo Farfán, de haber ordenado su ejecución.

"De tres penales (cárceles) he recibido llamadas advirtiéndome que este señor Víctor Revoredo Farfán ha ordenado un atentado contra mi persona. Ya puse la denuncia en las entidades correspondientes", afirmó, según recoge el diario peruano 'La República'.

"A usted le digo, señor Revoredo: acá hay que parar el macho. Aquí no hay que actuar como cobardes, como tienen ustedes la costumbre. ¿Cuál es el temor? ¿Que saque todas sus cochinadas?", añadió.

Aponte fue asesinada a tiros este sábado durante un acto de campaña en la ciudad de Caraz, en el noroeste de Perú. Concretamente fue atacada sobre las 12.40 horas cuando caminaba por la calle junto a simpatizantes entregando propaganda electoral. Un individuo sacó un arma de fuego y realizó varios disparos contra ella antes de huir. Otras cinco personas resultaron heridas.

Poco después fue detenido un ciudadano venezolano identificado como Luis Obispo Díaz, de 29 años, que tenía una pistola en su poder. Ni la Policía ni el propio Revoredo se han pronunciado sobre los motivos de su asesinato, por el momento.

El mismo sábado que fue asesinada Aponte ésta había anunciado un reportaje sobre el historial de Lalo Villa, candidato a la alcaldía de Huaraz por Alianza para el Progreso (APP) en el que relacionaba al partido con la gestión del agua en Áncash y se extendía hasta las regiones de Ferreñafe y Chiclayo. En agosto también había denunciado favores en el Poder Judicial vinculados a procesos de la presentadora de televisión Magaly Medina.