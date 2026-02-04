Una candidata a la Presidencia de Colombia denuncia que 'Pipe Tuluá' realizó pagos a la campaña de Petro en 2022

Archivo - La candidata presidencial colombiana Vicky Dávila - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros - Archivo

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La candidata presidencial de Colombia Vicky Dávila ha denunciado este martes que el líder del grupo criminal La Inmaculada, alias 'Pipe Tuluá', quien ha sido extraditado durante la jornada a Estados Unidos, contribuyó económicamente a la campaña electoral que en 2022 llevó a Gustavo Petro a dirigir el país latinoamericano.

"Según alias 'Pipe Tuluá', él entregó dineros a la campaña de Gustavo Petro, a través de Juan Fernando Petro, hermano del hoy presidente. Dice 'Pipe Tuluá' que tiene las pruebas, que tiene audios, vídeos, y que los entregará a las autoridades de Estados Unidos", ha señalado en rueda de prensa en Bogotá.

Dávila ha explicado que "en el día de hoy (...) fui contactada por una persona del círculo más cercano" a 'Pipe Tuluá', quien "le pidio que me contactara tan pronto como fuera extraditado y me entregara un audio que el país tiene que conocer".

Así, la candidata del Movimiento Valientes ha defendido su comparecencia porque tiene "la obligación moral como una ciudadana que cumple la ley y la Constitución de poner a disposición de las autoridades competentes esta información para que sea investigada".

El mandatario ha rechazado estas acusaciones en una entrevista concedida a la emisora Caracol y ha defendido que su hermano "dice que eso no existe". "Pueden decir los bandidos lo que quieran. Yo no me hago elegir por asesinos, me hago elegir por el voto libre de mi pueblo", ha agregado.

El líder del grupo criminal La Inmaculada ha sido extraditado al país norteamericano, donde una corte de Texas le reclama por tres delitos relacionados con el tráfico de drogas a gran escala, en coordinación con otras organizaciones criminales como la mexicana La Línea, el Cártel de Sinaloa, o la colombiana Oficina de Envigado, cuyos orígenes se remontan a los años 80 como red de sicarios de Pablo Escobar.

'Pipe Tuluá' cumplía en Colombia una pena de 30 años de prisión por homicidio, extorsión y asociación para delinquir. El hecho de que continuara liderando a su organización desde los muros de prisión motivó su traslado a la comisaría de Los Mártires, en el centro de Bogotá, para estrechar su vigilancia.

La Inmaculada es una organización criminal que tiene base en el departamento de Valle del Cauca y opera principalmente en la ciudad de Tulua, en el oeste de Colombia. En los últimos años ha habido un aumento de los ataques tras el arresto del hermano de 'Pipe Tuluá', Mauricio Marín Silva, alias 'Nacho'.