Un candidato demócrata gana un escaño en el senado de Texas en una circuscripción en la que arrasó Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - GOBIERNO DE EEUU

MADRID 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Taylor Rehmet, sindicalista y candidato del Partido Demócrata, se ha impuesto en las elecciones parciales celebradas el sábado al Senado de Texas en una circunscripción en la que el actual presidente, Donald Trump, se impuso por 17 puntos en las elecciones de 2024.

Rehmet derrotó a la candidata respaldada por Trump, Leigh Wambsganss, en una segunda vuelta por la reprsentación del 9º Distrito con 14 puntos de ventaja, lo que implica un cambio de 31 puntos con respecto a 2024, recoge la CNN.

El propio Trump publicó hasta tres mensajes en apoyo a Wambsganss en su red social en los dos últimos días de campaña, pero tras conocerse los resultados ha negado cualquier vínculo. "No estoy en eso. Es una votación local en Texas", ha afirmado en declaraciones a la prensa desde Florida. "Es una pena. ¿Qué puedo decir? No tengo nada que ver con eso", ha insitido. El escaño que ocupará Rehmet estaba vacante desde verano, cuando la republicana Kelly Hancock dimitió para convertirse en auditora del estado.

Desde el Comité Nacional Demócrata (CND), su presidente, Ken Martin, ha afirmado que la victoria de Rehmet es una prueba de que el partido está recuperándose con vistas a las elecciones de mitad de mandato de noviembre. "Ha sido un resultado histórico y es porque el CND ha apostado por elecciones en las que no teníamos ninguna ventaja para aseguraronos de que reconstruimos nuestra capacidad con argumentos en todo el país", ha declarado.