El candidato opositor Bobi Wine denuncia los primeros episodios de fraude en las elecciones de Uganda

El candidato de la oposición ugandesa, Robert Kyagulanyi, conocido como Bobi Wine, votando el día de las elecciones, en Kampala, la capital. - Europa Press/Contacto/Mary Kansiime

El líder opositor ugandés, Robert Kyagulanyi, conocido como Bobi Wine, ha denunciado que ya se están registrando las primeras irregularidades en la jornada electoral de este jueves, en las que el presidente Yoweri Museveni aspira a un séptimo mandato, incluidas detenciones, fraude, presiones y corte de internet.

"El mundo necesita saber lo que está sucediendo en Uganda el día de las elecciones", ha advertido Wine en un mensaje en sus redes sociales tras depositar su voto en las urnas, para denunciar los primeros "casos de fraude electoral" por todo el país.

Las advertencias en ese sentido del dirigente de la oposición han venido repitiéndose a lo largo de la semana, en especial sobre los cortes de internet para manipular el recuento de votos. "Las máquinas de verificación biométrica de electores han fallado en todas partes", ha denunciado.

"Uganda está a oscuras con internet caído. Se han registrado varios casos de manipulación de votos. El Ejército y la Policía del régimen están directamente involucrados en la represión de nuestro personal en los colegios electorales", ha incidido el opositor, quien se dio a conocer como cantante de reggae.

Wine ha asegurado que las fuerzas de seguridad han "secuestrado" y "atacado" a líderes de la oposición y a los voluntarios electorales. "El pueblo de Uganda debe estar a la altura de las circunstancias y rechazar el régimen criminal" y "el mundo no debe dar ninguna legitimidad al régimen de sangre y vergüenza", ha apelado.

En declaraciones tras acudir a votar, ha acusado a las autoridades de haber "malgastado miles de millones de dólares de los contribuyentes" en "tecnología defectuosa" con la que manipular los resultados de las elecciones.

"Si las fuerzas de seguridad y la Comisión Electoral intentan subvertir la voz de los ugandeses, los ciudadanos tienen todo el derecho a protestar, desarmados y sin violencia", ha defendido, según recoge la prensa ugandesa.

MUSEVENI APUNTA TAMBIÉN A IRREGULARIDADES

Otros candidatos han hecho suyas también las denuncias sobre los fallos del sistema biométrico de votación y han reclamado que se repitan las elecciones. Sin embargo, no solo la oposición ha protestado, el propio Museveni ha hecho referencia a los fallos que podrían haber cometido funcionaros de la Comisión Electoral.

El presidente ugandés no ha descartado que estos errores se haya cometido de manera deliberada. "Vamos a comprobarlo", ha asegurado tras salir de votar, añadiendo, no obstante, que "las máquinas funcionan", según recoge 'Monitor'.

Museveni se enfrenta a siete candidatos en sus aspiraciones de iniciar una quinta década al frente de Uganda, en medio de un aumento de las denuncias por represión y persecución de la oposición, entre ellos el propio Wine, detenido en varias ocasiones tras las presidenciales de 2021 por advertir de fraude.