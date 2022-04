El candidato presidencial Luis Pérez niega las palabras de 'Otoniel' que le vinculan con paramilitares

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Luis Pérez, candidato a presidente de Colombia, ha negado este lunes las acusaciones del otrora jefe del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, alias 'Otoniel', quien aseguró que tenía vínculos con un conocido paramilitar.

"Como dirigente le piden citas, reuniones. De pronto en ese marco tuve una reunión con él, pero no tengo una relación", ha respondido Pérez en Caracol Radio cuando se le cuestionó acerca de sus supuestos vínculos con Henry de Jesús López, alias 'Mi Sangre', preso en Estados Unidos por narcotráfico.

El candidato por el movimiento Colombia Piensa en Grande ha explicado que era normal por entonces mantener encuentros con desmovilizados de los grupos paramilitares al igual que ahora se hace con los antiguos combatientes de la desaparecida guerrilla de las FARC. "Todos debemos ayudar a quienes estén en la ilegalidad para que lleguen a la legalidad", ha argumentado.

"Eran muchachos de barrios de Medellín, según leí, trabajaba en el 'Bloque Centauro'. No descarto que haya tenido algún tipo de conversación informal con él", ha dicho Pérez, quien asegura haber tenido que buscar imágenes de 'Mi Sangre' cuando se hicieron públicas las revelaciones de 'Otoniel' ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pues desconocía de quien se trataba.

"Yo no he tenido ningún tipo de relación con él. Lo que se pueden estar refiriendo es que los movilizados, en la época de Álvaro Uribe, caminaban por ahí y alguna vez me pidieron alguna cita (...). Yo estuve mirando fotos de él en Internet y es posible que fuera un muchacho de los barrios", ha contado.

"No hay ningún tipo de relación o amistad con él. Reunirme con él no fue ningún delito", ha insistido Pérez, quien según 'Otoniel' se habría reunido con asiduidad con 'Mi Sangre' y otros paramilitares, como él mismo.

En ese sentido, ha negado también que se hubieran alcanzado compromisos con los paramilitares desmovilizados cuando participó en la campaña del expresidente de Colombia Juan Manuel Santos.

"No hubo ninguna relación, yo no manejaba recursos ni nada. Yo tenía conexiones con congresistas y diputados, pero yo no manejé esos temas en la campaña de Santos. Si alguna vez hablé con ellos habrá sido en un lugar público, pero no he tenido relación con él", ha insistido nuevamente.

Antes de su inminente extradición a Estados Unidos para responder por varios cargos de crimen organizado y narcotráfico, 'Otoniel' ha estado prestando declaración ante la JEP en un intento también por poder acogerse a este tipo de jurisdicción y evitar así su salida de Colombia.

Si bien 'Otoniel' fue citado en un primer momento para dar su versión sobre el Caso 04 --que versa sobre el conflicto armado en la región de Urabá--, después se solicitó su comparecencia en el Caso 03, el que investiga los 'falsos positivos' que se produjeron durante décadas, durante la cual implicó a varios altos cargos del Ejército de Colombia.