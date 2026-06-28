El candidato Roberto Sánchez y sus simpatizantes exigen "justicia electoral" en una manifestación en Lima

El candidato presidencial peruano Roberto Sánchez (archivo) - Europa Press/Contacto/Mariana Bazo

MADRID 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Colectivos sociales, simpatizantes y militantes de Juntos por el Perú (JP) han marchado este pasado sábado por el centro de Lima para exigir "justicia electoral" en el marco del recuento de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en las que el candidato de izquierda Roberto Sánchez se enfrenta a la ultraderechista Keiko Fujimori, de Fuerza Popular.

La concentración comenzó en la avenida 9 de Diciembre, donde se encuentra la sede del JP, con el propio Sánchez a la cabeza en defensa del voto del pasado 7 de junio.

Entre los asistentes había delegaciones provenientes de las regiones de Ica, Apurímac y Cajamarca y se pudieron leer pancartas con lemas como "Abajo el pacto mafioso", "El pueblo unido jamás será vencido" o "Fujimori nunca más".

Sánchez ha defendido antes del inicio de la marcha "transparencia electoral" y ha cuestionado la modificación del reglamento electoral para el voto en el extranjero en la segunda vuelta.

Asimismo, ha expresado su rechazo a la denuncia penal presentada por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos contra el Orden Público contra nueve personas por el presunto delito de perturbación de la tranquilidad pública en agravio del Estado peruano. El candidato calificó la acción de "persecución política".

Sánchez ha adelantado "nuevas jornadas de lucha" y que presentarán una acción de amparo ante el Poder Judicial, al considerar que se han afectado derechos constitucionales, como la participación política en un proceso electoral transparente. Asimismo acudirán a instancias internacionales.

Por otra parte, el congresista de JP Jaime Quito Sarmiento ha manifestado su preocupación por la denuncia formulada por Elar Bolaños Llanos, quien, en su carta de renuncia a la Secretaría General de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), afirmó que los equipos de cómputo fueron manipulados y que se alteraron datos relacionados con solicitudes registradas en el Sistema de Gestión Documentario.

De acuerdo con los resultados de la ONPE con el 99,987% escrutado, Keiko Fujimori obtiene el 50,134% de los votos, mientras que Roberto Sánchez alcanza el 49,866%.