Los candidatos electorales de Nigeria cierran la campaña centrándose en la economía

Publicado 22/02/2019 1:32:22 CET

ABUYA, 22 Feb. (Reuters/EP) -

El presidente de Nigeria, Muhamadu Buhari, y su principal rival, Atiku Abubakar, han participado en su último día de campaña electoral este jueves antes de las elecciones presidenciales que se celebrarán este sábado tras posponerlas una semana.

La Comisión Nacional Electoral Independiente de Nigeria (INEC) retrasó la votación en la madrugada del sábado pasado tan solo horas antes de que se abrieran los colegios electorales. El presidente de la INEC, Mahmood Yakubu, ha insistido en que la votación de este sábado se celebrará de forma efectiva.

Buhari asumió el cargo en 2015 y ahora busca su segundo mandato por el que compite contra el empresario y ex vicepresidente Atiku para liderar un país que es el principal productor de petróleo en África.

El inspector general de la Policía de Nigeria, Mohammed Adamu, ha informado de que existen medidas de seguridad adecuadas para garantizar que se celebren unos comicios pacíficos y creíbles.

La campaña electoral se han centrado en gran medida sobre cómo impulsar el crecimiento en el país con la economía más grande de África, que ha experimentado un bajo crecimiento desde que surgió en 2017 desde su primera recesión hace 25 años. La seguridad y la corrupción también han sido temas clave en la campaña.

Buhari, quien hace campaña hacia una plataforma anticorrupción, ha destacado su historial económico en un comunicado emitido por su portavoz, Femi Adesina.

"Aquellos que no vean nada bueno en algo que no han iniciado ellos, trabajan incansablemente para engañar a los nigerianos y hacerles creer que no está sucediendo nada bueno en el frente económico", afirma el comunicado.

Las reformas económicas de Buhari se centran en el desarrollo de la infraestructura y la extensión de un programa de bienestar social para crear empleos y sacar a los nigerianos con menos recursos de la pobreza.