La capitana del 'Sea-Watch 3', dispuesta a atracar por la fuerza en Lampedusa

Publicado 27/06/2019 16:24:20 CET

ROMA, 27 Jun. (DPA/EP) -

La capitana del barco de rescate de la ONG alemana Sea-Watch, Carola Rackete, ha asegurado este jueves que está dispuesta a atracar por la fuerza en el puerto italiano de Lampedusa si las autoridades en Roma siguen negándole el permiso.

El 'Sea-Watch 3' desafió el miércoles la orden de mantenerse alejado de las aguas territoriales de Italia, con el argumento de que la situación a bordo era "desesperada" para los 42 migrantes que se encuentran en él después de ser rescatados el 12 de junio.

Si no hay ningún acuerdo con Italia, "tendremos que entrar a la fuerza", ha señalado Rackete a DPA. "Si no ocurre nada, nos dirigiremos al muelle", ha añadido. Según la capitana, "la situación es actualmente muy tensa".

El barco se ha aproximado a la isla de Lampedusa, pero no ha llegado hasta su costa. "Buenos días UE. Ayer nos dirigimos a aguas territoriales de Italia por necesidad. Ya tenemos la costa a la vista y a (los agentes de) aduanas a bordo. Hemos esperado una noche. No podemos esperar otra. La desesperación de personas necesitadas no es algo con lo que apostar", ha defendido en su Twitter la ONG.

En un mensaje posterior, ha denunciado que ha pasado un día desde que entró en aguas italianas "por necesidad" porque después de dos semanas desde el rescate de 53 migrantes y refugiados --once de ellos han sido desembarcados en Italia por motivos humanitarios-- "ni una sola institución de la UE asumió la responsabilidad".

"¿Tenemos que seguir por nuestra cuenta o hay alguien que se acuerde de su obligación de proteger la vida en el mar?", ha planteado la ONG alemana.

El ministro del Interior, Matteo Salvini, ha prometido que ninguna de las personas a bordo del barco podrá desembarcar, argumentando que los migrantes deberían ser trasladados a Alemania y Países Bajos, país del que procede la ONG y del que tiene bandera el barco.

El barco podría convertirse en el primer objetivo de un reciente decreto promovido por Salvini, líder de la ultraderechista Liga. La norma prevé multas de entre 10.000 y 50.000 euros para los barcos de rescate que ignoren la orden de no entrar en aguas italianas.

"Si la nave es secuestrada y al tripulación arrestada, no podré más que estar contento", ha afirmado Salvini este jueves en su cuenta de Twitter, desde donde ha acusado a Sea Watch de actuar "por razones de batalla política" al desobedecer las órdenes de las autoridades.

En este sentido, espera que un juez emprenda medidas contra los responsables del barco y ha recordado que "quien se salta un puesto de control con el coche es detenido".