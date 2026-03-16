La capitana de la selección iraní de fútbol decide regresar a Irán pese a la oferta de asilo en Australia

Se convierte en la quinta de las siete jugadoras en echarse atrás y volver al país centroasiático

La capitana de la selección femenina de fútbol de Irán, Zahra Ganbari, en un partido de la Copa Asiática
La capitana de la selección femenina de fútbol de Irán, Zahra Ganbari, en un partido de la Copa Asiática - Dave Hunt/AAP/dpa
Europa Press Internacional
Publicado: lunes, 16 marzo 2026 6:29
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MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La capitana de la selección femenina de fútbol de Irán, Zahra Ganbari, ha decidido este lunes echarse atrás en su solicitud de asilo en Australia y se ha convertido así en la quinta de las siete integrantes de la delegación a la que el Ministerio de Interior australiano concedió visados humanitarios la pasada semana, en una iniciativa de Canberra que comenzó por ofrecérselos a cinco futbolistas que se negaron a cantar el himno iraní a principios de mes en un partido de la Copa Asiática.

Ganbari, máxima goleadora iraní a sus 34 años, se ha unido así a otras tres futbolistas y a una de las integrantes del equipo de apoyo al decidir regresar a Irán, según ha recogido el diario australiano 'Sydney Morning Herald'. Allí llegará tras trasladarse con el resto de la selección a Malasia, donde las futbolistas aguardan a su eventual regreso, dificultado por la situación en Irán a causa de los ataques de Estados Unidos e Israel.

En este contexto, el ministro de Interior, Tony Burke --quien se reunió en persona con las iraníes que, en principio, iban a quedarse en Australia--, ha declarado que a las jugadores que decidieron regresar a Irán se les brindaron repetidas oportunidades para hablar sobre sus opciones. Con todo, ha manifestado que, si bien el Ejecutivo "puede garantizar que se brinden y comuniquen las oportunidades, no podemos ignorar el contexto en el que las jugadoras toman estas decisiones tan difíciles".

Al hilo, la agencia iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, ha destacado la "decisión patriótica" de Ganbari vinculando la iniciativa para conceder el asilo humanitario a las futbolistas iraníes con la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel, aludiendo a la petición expresada en redes sociales por el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, al primer ministro australiano, Anthony Albanese.

En concreto, Tasnim ha identificado a las iraníes que han decidido regresar como las jugadoras Mohadesé Zolfi, Zahra Sarbali y Mona Hamudi y la integrante del equipo de apoyo Zahra Soltan Meshkeh Kar. En este sentido, las que permanecerían por ahora en Australia son Fatemé Pasandidé y Atefé Ramazanzadé.

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