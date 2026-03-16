La capitana de la selección iraní de fútbol decide regresar a Irán pese a la oferta de asilo en Australia

La capitana de la selección femenina de fútbol de Irán, Zahra Ganbari, en un partido de la Copa Asiática - Dave Hunt/AAP/dpa

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La capitana de la selección femenina de fútbol de Irán, Zahra Ganbari, ha decidido este lunes echarse atrás en su solicitud de asilo en Australia y se ha convertido así en la quinta de las siete integrantes de la delegación a la que el Ministerio de Interior australiano concedió visados humanitarios la pasada semana, en una iniciativa de Canberra que comenzó por ofrecérselos a cinco futbolistas que se negaron a cantar el himno iraní a principios de mes en un partido de la Copa Asiática.

Ganbari, máxima goleadora iraní a sus 34 años, se ha unido así a otras tres futbolistas y a una de las integrantes del equipo de apoyo al decidir regresar a Irán, según ha recogido el diario australiano 'Sydney Morning Herald'. Allí llegará tras trasladarse con el resto de la selección a Malasia, donde las futbolistas aguardan a su eventual regreso, dificultado por la situación en Irán a causa de los ataques de Estados Unidos e Israel.

En este contexto, el ministro de Interior, Tony Burke --quien se reunió en persona con las iraníes que, en principio, iban a quedarse en Australia--, ha declarado que a las jugadores que decidieron regresar a Irán se les brindaron repetidas oportunidades para hablar sobre sus opciones. Con todo, ha manifestado que, si bien el Ejecutivo "puede garantizar que se brinden y comuniquen las oportunidades, no podemos ignorar el contexto en el que las jugadoras toman estas decisiones tan difíciles".

Al hilo, la agencia iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, ha destacado la "decisión patriótica" de Ganbari vinculando la iniciativa para conceder el asilo humanitario a las futbolistas iraníes con la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel, aludiendo a la petición expresada en redes sociales por el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, al primer ministro australiano, Anthony Albanese.

En concreto, Tasnim ha identificado a las iraníes que han decidido regresar como las jugadoras Mohadesé Zolfi, Zahra Sarbali y Mona Hamudi y la integrante del equipo de apoyo Zahra Soltan Meshkeh Kar. En este sentido, las que permanecerían por ahora en Australia son Fatemé Pasandidé y Atefé Ramazanzadé.