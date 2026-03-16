Irán se muestra "orgulloso" de las futbolistas que optaron finalmente por volver al país desde Australia

La futbolista Sara Didar, de la selección de Irán, durante un partido de la Copa Asiática en Australia (archivo) - Dave Hunt/AAP/dpa

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha tildado este lunes de "hipocresía" el caso en torno a la situación de la selección femenina de fútbol y se ha mostrado "orgulloso" de las jugadoras que han decidido volver al país asiático, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reclamara a Australia que les concediera asilo, algo que varias han aceptado.

"Estamos orgullosos de nuestras futbolistas que no sucumbieron a los engaños e hipocresía de Australia", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, según ha informado la agencia iraní de noticias Mehr, horas después de que la capitana del equipo, Zahra Ganbari, se echara atrás en su solicitud de asilo en Australia.

Ganbari se ha convertido así en la quinta de las siete integrantes de la delegación a la que el Ministerio de Interior australiano concedió visados humanitarios la pasada semana que rechaza el asilo, en una iniciativa de Canberra que comenzó por ofrecérselos a cinco futbolistas que se negaron a cantar el himno iraní a principios de mes en un partido de la Copa Asiática.

El propio Baqaei ya denunció la semana pasada un intento de "secuestro" de las futbolistas y aseguró que el país las espera "con los brazos abiertos". "A la selección femenina de fútbol de Irán: no se preocupen, Irán las espera con los brazos abiertos. ¡Vuelvan a casa!", sostuvo.

Fatemé Pasandidé, Zahra Ghanbari, Zahra Sarbali, Atefé Ramazanzadé y Mona Hamudi se negaron a cantar el himno iraní durante un partido contra Corea del Sur el 2 de marzo en el marco de la Copa Asiática Femenina. Las jugadoras fueron calificadas como "traidoras" en la televisión estatal iraní, por lo que existía una preocupación latente por la posibilidad de que sufrieran represalias al regresar a Teherán.