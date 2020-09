Capriles pide la movilización de la oposición y critica a Guaidó por "jugar a ser presidente en internet"

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El dirigente de Primero Justicia, Henrique Capriles, ha pedido este miércoles a la oposición que se movilice de cara a las legislativas del 6 de diciembre y ha criticado al líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, por "jugar a ser presidente por internet", mientras el país necesita ser salvado.

"La política que no se hace sobre la base de la realidad termina en el aire, siendo abstracta, como la percibe hoy la mayoría de la gente", ha dicho Capriles durante un discurso difundido por sus redes sociales.

"Convoco al país a movilizarse y a luchar. Eso sí lo sabemos hacer. No nos vamos a resignar, no le vamos a regalar a Maduro la Asamblea Nacional, ni le vamos a regalar nunca nada", ha enfatizado Capriles.

El que fuera candidato opositor a la Presidencia en Venezuela hasta en dos ocasiones, ha vuelto con fuerza a la primera línea de la escena política, distanciándose de Juan Guaidó, quien se había erigido como máximo exponente hasta ahora de la oposición y partidario de boicotear las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.

"Hay que abrir caminos, lo que había se agotó. Estamos peleando para que las elecciones sean libres y democráticas. Es un falso dilema votar o no votar. Yo he decidido luchar, yo no me voy a quedar de brazos cruzados", ha anunciado.

Al principio de su intervención, Capriles ha criticado "los dimes y diretes" que enfrentan a los detractores del presidente Maduro, unos problemas, ha dicho, que no le interesa a "la mayoría de venezolanos", pues mientras la oposición se pelea, "el pueblo pasa hambre", o "un jubilado no puede pagarse una mascarilla".

"Yo no quiero pelear, ni quitarle la silla a nadie", ha dicho Capriles, quien ha insistido en que "la única manera de salvar" Venezuela es a través del diálogo y "abriendo caminos políticos".

El que fuera gobernador de Miranda también ha desmentido las últimas declaraciones del ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, quien aseguró que tanto él como Stalin González, durante mucho tiempo 'número dos' de Guaidó, habían mantenido contactos con el Gobierno de Maduro con vistas a garantizar la presencia de observadores extranjeros en los comicios de diciembre.

"Ayer me estaban disparando porque salen unas declaraciones que las cambian, que Capriles está negociando con el canciller de Turquía. ¿Dónde? ¿Cuándo? (...) Fue una llamada en la que el canciller quería hablar conmigo, quería oír mi opinión. Que me desmienta. ¿Tan chiquito vamos a poner el debate? Si tengo que hablar con rusos, chinos, noruegos, con el que sea, eso es lo que hacemos los políticos", ha dicho.

DIVISIÓN EN LA OPOSICIÓN

Ante las grietas que están emergiendo en la oposición, Guaidó ha llamado en los últimos días a la unidad, advirtiendo de que la desunión "solo beneficia al régimen".

Sin embargo, la decisión del presidente del país, Nicolás Maduro, de indultar a 110 personas, incluidos numerosos diputados y políticos opositores encarcelados e imputados, ha ahondado en el distanciamiento.

En ese sentido el autoproclamado gobierno de Guaidó recalcó que "jamás" aceptarían "acuerdos electorales que no permitan la verdadera expresión de la voluntad del pueblo", reclamando que no se acepte el "fraude electoral de la dictadura" y reiterando que no participarán.