Capriles pide un "nuevo Gobierno" en Venezuela ante "la devaluación y la inflación sin freno"

Archivo - Manifestación de venezolanos. - Juan Carlos Hernandez/ZUMA Wire/ DPA - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder opositor venezolano Henrique Capriles ha pedido este miércoles un "nuevo Gobierno" en Venezuela tras denunciar que la dirigente interina, Delcy Rodríguez, no está estabilizando la economía y "sigue la devaluación y la inflación sin freno".

"Es claro que Venezuela necesita un nuevo Gobierno que deje de administrar la crisis y empiece a mejorar la calidad de vida de los venezolanos", ha indicado Capriles en una nota en redes sociales en la que critica que las medidas de Delcy Rodríguez no tienen efecto para paliar la crisis económica en el país.

"No hay una sola medida económica para estabilizar el tipo de cambio y defender el ingreso de la familia venezolana. Pura propaganda en medios hablando de un renacer que nadie percibe", ha señalado el político, ex candidato presidencial que se midió a Hugo Chavez, en 2012, y a Nicolás Maduro, en 2013.

Así ha pedido medidas inmediatas para aliviar "el golpe" económico que sufre la población de a pie en Venezuela como eliminar impuestos y revisar la carga tributaria además de "volver a hablar de salarios, jubilaciones y pensiones".

Actualmente Caracas y la oposición están inmersos en un proceso de diálogo para la "reconstrucción institucional" del país, con la vista puesta en renovar las entidades para proceder a unas eventuales elecciones que completen la transición abierta en el país tras la salida de Nicolás Maduro, detenido en una operación militar de Estados Unidos en el Palacio de Miraflores a principios de año.