Capturan en Bolivia al supuesto cabecilla de la banda criminal 'Los Pulpos' de Perú

Archivo - Agentes de la Policía Nacional de Perú en una imagen de archivo - POLICÍA NACIONAL DE PERÚ - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presunto cabecilla de la banda criminal peruana 'Los Pulpos', conocido como alias 'Jhonsson Pulpo', requerido por la Justicia de Perú mediante una orden de captura internacional, ha sido capturado en la ciudad de La Paz, capital de Bolivia.

Concretamente, el arrestado, señalado supuesto cabecilla de la referida organización criminal transnacional, es requerido por su presunta implicación en "delitos de robo agravado con subsecuente muerte, homicidio calificado, sicariato, organización criminal y secuestro agravado", entre otros, a solicitud del Tercer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, según ha informado la Policía Nacional de Perú en redes.

La captura ha sido fruto de acciones articuladas entre la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Perú y su Dirección Antidrogas, la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) instalado en Lima, la división de ciberdelincuencia de la Policía Nacional de Bolivia y la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) del país norteamericano.

Según ha anunciado el Ministerio del Interior peruano, el engrilletado ya se encuentra en territorio peruano junto a otro "cómplice", quedando ambos bajo custodia de la Policía del país hasta que este miércoles el responsable de la cartera, César Astudillo, cierre su traslado a Lima para que Jhonsson Smit Cruz Torres pueda responder ante la Justicia y cumplir con el procedimiento correspondiente.

"Esta caída nos va a abrir muchas luces y muchas puertas también", ha aseverado el jerarca peruano esgrimiendo que la detención de un cabecilla puede generar movimientos dentro de la organización que permitan a la Policía peruana identificar y llegar hasta otros integrantes.

Cabe recordar que la banda de 'Los Pulpos' ha estado en los últimos días en el centro de la actualidad mediática por su presunta vinculación con el secuestro del empresario minero Jenns Lara Tantaquilla --liberado este lunes-- y el asesinato de otras cuatro personas en la ciudad de Trujillo, en el noroeste del país.

Sobre la misma organización criminal también se ha pronunciado el ministro del Interior señalando que 'Los Pulpos' no se limitan a un reducido número de personas sino que se trata de una banda de mayor dimensión que tendría más de 100 integrantes.