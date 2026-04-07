Un carguero es alcanzado por un proyectil al sur de la isla de Kish

Imagen ampliada de un mapa, vista a través de una lupa de mano, muestra el Golfo Pérsico, Irán, el estrecho de Ormuz y el golfo de Omán. - Europa Press/Contacto/Andre M. Chang

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un buque mercante ha sido alcanzado este martes por un proyectil de origen desconocido, provocándole daños, mientras navegaba al sur de la isla iraní de Kish, en el golfo Pérsico.

El centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) ha informado del ataque ocurrido a 25 millas náuticas (unos 46,3 kilómetros) al sur de la isla de Kish, que pertenece a Irán.

El proyectil ha causado daños "por encima de la línea de flotación", ha indicado el centro, que ha añadido que la tripulación "se encuentra a salvo y todos sus miembros han sido localizados".

El estrecho de Ormuz se ha convertido desde mediados de marzo de escenario de las hostilidades entre Estados Unidos e Israel e Irán, que mantiene al mínimo la actividad marítima por la zona y que emplea este estratégico paso como elemento de negociación frente a Washington, que amenaza con arrasar el país en las próximas horas si Teherán no acepta un acuerdo que implique su reapertura.