Carney condena un atentado contra una sinagoga en Montreal que no ha dejado heridos pero sí un detenido

El primer ministro Mark Carney, en el centro, y su esposa Diana Fox Carney, a la derecha, visitan varias empresas tecnológicas emergentes en el Vector Institute, en Toronto - Europa Press/Contacto/Arlyn Mcadorey

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro canadiense, Mark Carney, se ha mostrado "horrorizado" ante el intento de incendio provocado este viernes contra la sinagoga Emanu el Beth Sholom en Montreal durante la noche, el cual no ha dejado heridos pero sí un detenido.

A través de una publicación en sus redes sociales, Carney ha manifestado su alivio durante la rápida intervención de las fuerzas de seguridad, a quienes ha ofrecido su "total respaldo" para asegurar que se haga justicia ante el "aumento del antisemitismo" en el país.

"Me alivia que nadie haya resultado herido y que se haya detenido a un sospechoso. Las fuerzas del orden cuentan con nuestro pleno apoyo mientras trabajan para llevar justicia a la comunidad. En todo nuestro país, el antisemitismo ha aumentado drásticamente. Nada puede justificar el odio, la discriminación y la violencia que los judíos canadienses están experimentando en este momento. Nos corresponde a todos nombrar este odio y confrontarlo", ha declarado.

En su mensaje, el primer ministro ha insistido en "confrontar" y reconocer el odio y ha asegurado que está trabajando en nuevas medidas concretas para combatirlo.

"Continuaremos impulsando medidas concretas para combatir el antisemitismo, utilizando todas las herramientas a nuestro alcance. Debemos construir un país mejor y más justo en el que los judíos canadienses siempre puedan vivir sus vidas de manera segura, abierta y libre", ha concluido.

Hace unos meses, Carney subrayó ya la necesidad de que el Gobierno Federal tomara todas las herramientas a su disposición" para combatir la violencia y el odio antisemitas, así como para reforzar la protección de los lugares de culto.

En este sentido, el mandatario canadiense recordó que su Gobierno ha impulsado medidas legislativas para fortalecer el Código Penal y mejorar la seguridad de las comunidades frente a este tipo de delitos de odio que siguen aumentando en el país norteamericano.