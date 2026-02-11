Carney reconoce el "día difícil para la nación" tras el tiroteo en una escuela que deja nueve muertos

El primer ministro, Mark Carney, ofrece declaraciones a la prensa tras llegar a su oficina en Ottawa. - Europa Press/Contacto/Adrian Wyld

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha señalado este miércoles que el país se encuentra de luto tras el tiroteo en la localidad de Tumbler Ridge, en la provincia de Columbia Británica, que ha dejado nueve muertos y más de 25 heridos.

Tras registrarse uno de las peores matanzas en la historia de Canadá, Carney ha reconocido que se trata de "un día muy difícil para la nación". "Padres, abuelos, hermanos y hermanas en Tumbler Ridge se van a levantar con la ausencia de alguien a quien querían", ha indicado en declaraciones recogidas por el canal CBC, antes de entrar al Parlamento canadiense.

"La nación está de luto y permanece a tu lado", ha dicho en referencia a las víctimas del tiroteo, reiterando que las autoridades ofrecerán "toda la asistencia" ante este episodio.

La matanza ha tenido lugar en una escuela secundaria de la provincia de Columbia Británica, donde la presunta responsable se habría quitado la vida tras una serie de ataques que ha dejado víctimas tanto en el recinto del centro educativo como en una vivienda cercana.

La Policía Montada canadiense ha informado en un comunicado de que sus agentes han entrado en la escuela tras recibir una alerta sobre un tirador activo, una "mujer con vestido y cabello castaño", según la descripción de la misma, que han hallado muerta a su llegada "con lo que parece ser una lesión autoinfligida".