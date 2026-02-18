La Casa Blanca anuncia que el discurso de Trump sobre el Estado de la Unión tendrá lugar el 24 de febrero

Archivo - Imagen de archivo de la Casa Blanca. - Jack Power/White House/Planet Pi / DPA - Archivo

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Casa Blanca ha anunciado este miércoles que el discurso anual del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el Estado de la Unión tendrá lugar el próximo 24 de febrero ante el Congreso, donde el mandatario ofrecerá su visión sobre el estado del país e informará de sus principales propuestas políticas.

Así, ha destacado que se trata del primero de estos discursos en el marco del segundo mandato de Trump, que llegó al cargo por segunda vez en enero de 2025. El magnate neoyorquino pronunció en marzo de ese mismo año un discurso durante una sesión conjunta en el Capitolio.

"Una semana. La agenda. Los resultados. El discurso del Estado de la Unión del presidente Donald Trump", recoge el texto de la Casa Blanca, difundido a través de redes sociales, si bien algunos congresistas demócratas ya han manifestado su intención de boicotear el evento y asistir a un acto paralelo.

Este evento llevaría el nombre de Estado de la Unión del Pueblo y podría tener lugar en la Explanada Nacional (National Mall), situada cerca del Capitolio, según informaciones del diario 'The New York Times'. Allí, tienen previsto dar voz a "Aquellos que se han visto afectados negativamente por las políticas sanitarias, migratorias y económicas de Trump".

El discurso sobre el Estado de la Unión tiene lugar generalmente en el mes de enero. Como excepción, se ha realizado en siete ocasiones en febrero y una en el mes de marzo.