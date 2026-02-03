La Casa Blanca arremete contra Bad Bunny por sus críticas en los Grammy a las políticas migratorias de Trump

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca. - Europa Press/Contacto/Yuri Gripas - Pool via CNP

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha arremetido este martes contra el artista puertorriqueño Bad Bunny, a quien ha afeado que criticara las leyes migratorias de Estados Unidos y a los agentes del Servicio de Control de Aduanas e Inmigración (ICE) cuando recibió el domingo el Premio Grammy.

"Es irónico y sencillamente triste ver a personas que tienen seguridad privada, que gastan millones de dólares en protección, intentando demonizar de nuevo a los agentes que trabajan para cumplir las leyes del Gobierno", ha reprochado la portavoz en declaraciones a la prensa.

Leavitt ha criticado que "los famosos de Hollywood" no dijeran nada cuando la administración anterior de Joe Biden "permitió la invasión de la frontera" con México y la violación y el asesinato de mujeres y niñas inocentes "a manos de personas que nunca tendrían que haber llegado" a Estados Unidos.

"Ahora tenemos a los agentes que intentan hacer su trabajo, sacar a depredadores violentos como aquellos que acabaron con la vida de ciudadanos inocentes. Nadie salió en Hollywood, o en los Grammy para hablar de esto. Esta es la desafortunada ironía que vemos en Hollywood", ha señalado la portavoz.

El domingo, Benito Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny, hizo un alegato en contra de los discursos de odio al recoger el Premio Grammy al mejor álbum de música urbana. "Antes de dar gracias a Dios, voy a decir: ICE, fuera. No somos salvajes, no somos animales, somos seres humanos y somos estadounidenses", expresó.