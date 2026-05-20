La Casa Blanca confirma que Trump participará en la cumbre del G7 que acogerá Francia en junio

El viaje será el primero que realiza a Europa desde el inicio de la ofensiva contra Irán, entre tensiones con socios europeos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una fotografía de archivo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una fotografía de archivo - Europa Press/Contacto/Samuel Corum - Pool via CNP
Europa Press Internacional
Publicado: miércoles, 20 mayo 2026 11:41
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MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Casa Blanca ha confirmado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participará en la cumbre del G7 que acogerá Francia entre el 15 y el 17 de junio, en el que será su primer desplazamiento a Europa desde el lanzamiento en febrero de la ofensiva contra Irán junto a Israel y ante las tensiones con varios aliados europeos del bloque.

La Presidencia estadounidense ha indicado en un breve comunicado que Trump realizará un desplazamiento a la localidad francesa de Évian-Les-Bains --una ciudad situada en el este del país, cerca de la frontera con Suiza-- en las citadas fechas, coincidiendo con la cumbre del G7.

La presencia de Trump en la cumbre no había sido dada por segura debido a las tensiones entre Estados Unidos y algunos de sus socios en el G7 --especialmente Francia, Reino Unido, Alemania e Italia-- por su postura ante la ofensiva contra Irán, de la que no fueron avisados y que derivó en un conflicto regional en Oriente Próximo.

Estas diferencias se han reflejado además en el seno de la OTAN, con duras críticas desde Washington a España, entre otros aliados, por no autorizar el uso de bases en su territorio para la ofensiva, un tema que se espera que figure en la agenda, a la espera de la situación sobre el terreno una vez llegue la cumbre debido al estancamiento actual del diálogo entre Teherán y Washington tras el acuerdo de alto el fuego temporal alcanzado el 8 de abril.

Asimismo, algunos países europeos se han mostrado críticos con el impacto económico del conflicto sobre sus economías, especialmente a raíz de las restricciones impuestas por Irán en el estrecho de Ormuz como parte de su respuesta a Estados Unidos e Israel y el posterior bloqueo militar estadounidense a la vía para forzar el cierre de puertos iraníes.

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