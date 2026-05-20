La Casa Blanca confirma que Trump participará en la cumbre del G7 que acogerá Francia en junio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una fotografía de archivo - Europa Press/Contacto/Samuel Corum - Pool via CNP

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Casa Blanca ha confirmado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participará en la cumbre del G7 que acogerá Francia entre el 15 y el 17 de junio, en el que será su primer desplazamiento a Europa desde el lanzamiento en febrero de la ofensiva contra Irán junto a Israel y ante las tensiones con varios aliados europeos del bloque.

La Presidencia estadounidense ha indicado en un breve comunicado que Trump realizará un desplazamiento a la localidad francesa de Évian-Les-Bains --una ciudad situada en el este del país, cerca de la frontera con Suiza-- en las citadas fechas, coincidiendo con la cumbre del G7.

La presencia de Trump en la cumbre no había sido dada por segura debido a las tensiones entre Estados Unidos y algunos de sus socios en el G7 --especialmente Francia, Reino Unido, Alemania e Italia-- por su postura ante la ofensiva contra Irán, de la que no fueron avisados y que derivó en un conflicto regional en Oriente Próximo.

Estas diferencias se han reflejado además en el seno de la OTAN, con duras críticas desde Washington a España, entre otros aliados, por no autorizar el uso de bases en su territorio para la ofensiva, un tema que se espera que figure en la agenda, a la espera de la situación sobre el terreno una vez llegue la cumbre debido al estancamiento actual del diálogo entre Teherán y Washington tras el acuerdo de alto el fuego temporal alcanzado el 8 de abril.

Asimismo, algunos países europeos se han mostrado críticos con el impacto económico del conflicto sobre sus economías, especialmente a raíz de las restricciones impuestas por Irán en el estrecho de Ormuz como parte de su respuesta a Estados Unidos e Israel y el posterior bloqueo militar estadounidense a la vía para forzar el cierre de puertos iraníes.