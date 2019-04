La Casa Blanca defiende que Trump "no actuó con mala intención" al criticar a la congresista musulmana Ilhan Omar

Publicado 15/04/2019 2:58:54 CET

WASHINGTON, 15 Abr. (Reuters/EP) -

La portavoz de la Casa Blanca Sarah Sanders ha destacado este domingo que el presidente estadounidense, Donald Trump, "no actuó con mala intención" a la hora de incluir en un tuit conmemorativo de los atentados del 11 de septiembre de 2001 unas declaraciones de la congresista musulmana Ilhan Omar refiriéndose a los ataques como "algo que hizo alguna gente".

"El presidente no buscaba hacer daño, no quería incitar a la violencia contra nadie", ha aseverado Sanders a la cadena de noticias ABC. "No obstante, Trump debe llamarle la atención a la congresista no solo por esta vez, sino por su historial de comentarios antisemitas", ha aseverado tras tildar de "vergonzosos" los comentarios de Omar.

Congresistas republicanos han acusado a Omar de ser condescendiente y minimizar lo sucedido el 11 de septiembre de 2001, mientras que voces críticas con el dirigente estadounidense han asegurado que las palabras de la demócrata fueron sacadas de contexto para avivar el sentimiento antimusulmán.

El mensaje de Trump, publicado en su cuenta de Twitter a última hora del viernes, incluía un extracto de un discurso pronunciado por Omar el pasado mes de marzo durante un banquete organizado por el Consejo de Relaciones Americanas-Islámicas (CAIR, por sus siglas en inglés), donde defendía la existencia de esta organización --considerada como terrorista por críticos como el imán reformista australiano Mohamad Tawhidi--, después de que "alguien hiciera algo" en referencia a los atentados.

El portavoz de Omar, Jeremy Slevin, indicó que la congresista se equivocó al describir la fundación de CAIR, que en realidad apareció en 1994, a raíz de los atentados de Washington y Nueva York. La organización nunca ha sido designada como terrorista pero sí ha estado vinculada a otras, como la Fundación Tierra Santa, condenadas por financiar grupos armados islamistas.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha indicado en un comunicado que la Policía del Capitolio ha puesto en marcha una serie de protocolos de seguridad para garantizar que Omar, su familia y su equipo no corran peligro.

"Las palabras del presidente tienen un gran peso y su retórica odiosa e inflamatoria crean un peligro real. El presidente Trump debe eliminar su vídeo irrespetuoso y peligroso", ha alertado Pelosi.