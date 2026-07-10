La Casa Blanca desdice al gobernador de Minnesota y reanuda la deportación de un laosiano condenado por abusos a menores

Archivo - Redada del ICE en Minnesota en noviembre de 2025 - Europa Press/Contacto/Leila Navidi - Archivo

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha anunciado este viernes la reanudación del proceso de deportación a un ciudadano de Laos condenados por abusos a una menor en el estado de Minnesota a pesar de que su gobernador, el demócrata Tim Walz, objeto constante de furibundas críticas del presidente, Donald Trump, había decidido concederle un indulto de emergencia.

Un indignado Rubio ha reaccionado en redes sociales para condenar sin paliativos la decisión de Walz y revocar con efecto inmediato el estatus de Tue Lue Vang. El gobernador, por su parte, ha tomado medidas parecidas con otros migrantes sin papeles y esgrimido, en este caso, que la propia víctima se había manifestado en contra de la deportación (el agresor defendió que las relaciones con menores eran un tema "cultural").

"Vang ha sido expulsado de nuestro país y jamás volverá a representar una amenaza para ningún estadounidense", ha zanjado Rubio. "Los estadounidenses nunca deberían tener que vivir con el temor de que depredadores sexuales extranjeros, protegidos de la deportación por sus propios funcionarios electos, puedan ponerlos en peligro a ellos o a sus hijos", ha añadido.

Minnesota lleva años en el punto de mira de la Administración Trump, incluso durante su primer mandato, al considerar que el estado es un foco de crimen y fraude derivados de la migración ilegal. Las autoridades locales consideran que las comunidades de extranjeros, que conforman una altísima tasa del 10% del total de la población representan un pilar imprescindible para el desarrollo social y económico.

Esta tensión alcanzó su apogeo a principios de año con el despliegue de agentes federales en el estado para efectuar una ola de redadas que acabó con derramamiento de sangre: los agentes fueron acusados de matar a tiros a dos ciudadanos estadounidenses, Renée Good y Alex Pretti en operaciones condenadas por ONG como asesinatos extrajudiciales.