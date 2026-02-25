Casi 20 muertos, entre ellos varios niños, en bombardeos del Ejército de Birmania contra zonas del estado de Rajine

Archivo - Militares del Ejército de Birmania en una foto de archivo. - Aung Kyaw Htet/SOPA Images via Z / DPA - Archivo

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 20 personas han muerto, entre ellas varios niños, en los últimos bombardeos perpetrados por el Ejército de Birmania contra zonas del estado de Rajine, supuestamente con el objetivo de causar bajas entre los miembros del rebelde Ejército de Arakán, a medida que avanza el conflicto armado en el país.

Uno de estos ataques ha alcanzado un mercado de la localidad de Yoe Ngu, en Ponnagyun, y ha provocado varios incendios, según informaciones de las autoridades locales, que han alertado de que entre las víctimas hay niños y ancianos.

En total, al menos 18 personas han fallecido y más de una decena han resultado heridos en estos bombardeos de la junta, que se encuentra al frente del país desde el golpe de Estado de febrero de 2021. La zona afectada se encuentra bajo control del Ejército de Arakán.

Entre los muertos hay un hombre de 70 años, una niña de seis y tres adolescentes de 13, 14 y 15 años, respectivamente. Al menos otras tres niñas de edades comprendidas entre los cuatro y los siete años han resultado heridas, tal y como ha recogido el portal de noticias Myanmar Now, que apunta a que otro menor habría muerto durante los últimos días en otra batería de ataques contra zona de la región de Sagaing.

UNICEF EXPRESA SU "ALARMA"

La situación ha llevado a organizaciones como el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) a alertar de la situación y expresar su "profunda alarma" al respecto. "Informes señalan que al menos cinco niños y niñas han muerto y otros tres han resultado heridos en ataques aéreos".

"Niños y niñas, junto con la población civil, vuelven a soportar el mayor impacto de la escalada de las hostilidades. Según los informes, los ataques en el estado de Rajine han alcanzado viviendas y un mercado local concurrido en una aldea que acoge a familias desplazadas", ha lamentado UNICEF en un comunicado.

Así, ha explicado que los enfrentamientos en curso "siguen provocando el desplazamiento de niños y alterando su acceso a servicios vitales, como el educativo, el sanitario y el de protección". "UNICEF está respondiendo a las necesidades de los niños y niñas afectados por el conflicto y de sus familias en toda Birmania", ha añadido.

Por ello, la organización ha hecho un llamamiento a todas las partes en conflicto "para que cumplan sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional". "Los niños y niñas deben estar protegidos en todo momento", ha apuntado.