Casi un tercio de la población de Birmania necesita ayuda humanitaria un año después del terremoto, según World Vision

Archivo - Imagen de archivo de un grupo de birmanos esperando para recibir ayuda tras el terremoto de marzo. - PLAN INTERNACIONAL - Archivo

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ONG World Vision ha informado este miércoles de que casi un tercio de la población de Birmania, unas 16,2 millones de personas, necesitan ayuda humanitaria un año después del devastador terremoto de magnitud 7,7 en la escala Ritcher que sacudió el país asiático y dejó unos 3.800 muertos.

Miles de familias siguen sin recuperarse del impacto del seísmo y "hacen frente a tierras de cultivo y propiedades dañadas, mercados desorganizados y el constante aumento de los precios de los productos básicos", según ha indicado la organización en un comunicado.

"El país también se enfrenta a la perspectiva de subidas en los precios del combustible provocadas por la crisis de Oriente Próximo, que se prevé que impulsen aún más al alza los precios", recoge el texto, que advierte de que "sin financiación adicional para apoyar la recuperación de los medios de subsistencia, los hogares harán frente a verdaderas dificultades".

"Esto ocurre a pesar de que las organizaciones internacionales y locales están llevando a cabo una respuesta de ayuda masiva para satisfacer las necesidades vitales de los supervivientes del terremoto. La magnitud del apoyo continuo para la recuperación de los medios de subsistencia es mucho mayor que la financiación disponible actualmente", ha lamentado.

Edward Zan, director de Operaciones y Respuesta de World Vision en Birmania, ha explicado que los niños y niñas y sus familias "ya vivían en condiciones precarias, pero el terremoto ha empeorado enormemente su situación".

"A pesar del apoyo de las agencias de ayuda humanitaria, las familias se enfrentan a precios cada vez más altos de los alimentos y otros productos básicos debido a los efectos combinados de la intensificación del conflicto interno y la persistente inestabilidad económica provocada por el terremoto de marzo de 2025", ha afirmado Zan.

Durante el último año, World Vision ha entregado ayuda a más de 500.000 personas, entre ellas 194.748 niños y niñas. Así, el director nacional de la ONG en Birmania, Erwin Lloyd Guillergan, ha señalado que al cumplirse un año del terremoto, "el camino hacia la recuperación está lejos de haber concluido".

"Las familias siguen necesitando un apoyo sostenido y predecible para reconstruir su futuro. Ayudar a las familias a volver al trabajo o a generar ingresos por sí mismas contribuye a que se vuelvan resilientes. No se trata solo de ayuda a corto plazo, sino que, a largo plazo, esto protegerá la salud y el bienestar de sus hijos e hijas", ha manifestado.