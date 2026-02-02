El caso de Epstein sacude a la Casa Real noruega y pone en el centro de la polémica a la princesa heredera

Archivo - La princesa heredera noruega, Mette-Marit - Lise serud/NTB/dpa - Archivo

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La reciente publicación de los más de tres millones de archivos relacionados con el multimillonario y delincuente sexual Jeffrey Epstein ha sacudido a las instituciones noruegas, que se han visto salpicadas por el escándalo tras aparecer en los documentos personalidades de la Casa Real, el Comité Nobel o el Ministerio de Exteriores.

La princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, mantuvo una amistad cercana durante varios años con Epstein, llegando a visitar al magnate en su residencia de lujo en Palm Beach, en el estado de Florida, durante cuatro días a principios de 2013 e incluso a darle consejos para "buscar esposa".

La Casa Real ya se disculpó en 2019 por los contactos entre Epstein y la princesa heredera, aludiendo a que no estaba al tanto de su pasado y que las comunicaciones entre ambos se interrumpieron en 2013, en parte porque el magnate estadounidense estaba "tratando de aprovecharse" de esa relación.

No obstante, Mette-Marit admitió en un correo electrónico enviado al delincuente convicto --difundido recientemente tras la publicación de los archivos por parte del Departamento de Justicia estadounidense-- que le había buscado en Google para enterarse del caso.

La difusión de correos electrónicos deja claro que la relación entre ambos era cercana, puesto que la princesa heredera le contaba confidencias sobre su familia, le hacía recomendaciones de libros, y se felicitaban los cumpleaños y hablaban sobre sus problemas de salud, incluyendo su tabaquismo. Epstein le recomendó un dentista para hacerse un blanqueamiento dental.

En uno de los mensajes, Mette-Marit le pregunta a Epstein si es apropiado sugerir como fondo de pantalla para su hijo "dos mujeres desnudas llevando una tabla de surf". "Déjale decidir. Una madre debería mantenerse al margen", respondió él. En otro diálogo con el delincuente sexual convicto, la princesa heredera asegura que "París es un buen lugar para la infidelidad".

COMUNICADO DE LA CASA REAL TRAS LAS NUEVAS PUBLICACIONES

Tras la difusión de los más de tres millones de archivos el pasado viernes, Mette-Marit indicó en un comunicado que "demostró falta de criterio" y que debe "asumir la responsabilidad por no haber investigado mejor sus antecedentes y por no haber comprendido con la suficiente rapidez qué clase de persona era". Epstein fue condenado en 2008 por prostitución de menores.

La Casa Real ha rectificado recientemente y ha precisado que el último contacto escrito entre ambos tuvo lugar en 2014. El escándalo se produce además pocos días antes del inicio del juicio contra su hijo Marius Borg Hoiby, que se sentará en el banquillo este miércoles tras ser acusado de 38 cargos, entre ellos cuatro violaciones y violencia machista contra su expareja, Nora Hakland.

El rey de Noruega, Harald V, expresó solidaridad con los afectados el pasado mes de diciembre. La investigación en contra del hijo mayor de la princesa heredera se inició tras un incidente en el apartamento de su exnovia en la capital, Oslo, por el que fue detenido y acusado en un primer momento de lesiones, daños y amenazas.

POLÍTICOS Y PERSONALIDADES DE NORUEGA

En los archivos de Epstein también aparece el nombre del ex primer ministro Thorbjorn Jagland, actual miembro del Partido Laborista y quien por aquel entonces era secretario general del Consejo de Europa, así como presidente del Comité Noruego del Nobel.

"He estado en Tirana (Albania). Unas chicas extraordinarias. Voy a Jordania, Palestina e Israel. Vuelvo el jueves", reza un correo electrónico fechado el 25 de mayo de 2012 y enviado a Epstein por parte de Jagland, que planeaba incluso visitar la isla del magnate con su familia.

Los documentos también revelan conversaciones entre ambas personalidades sobre préstamos para la compra de viviendas y otros mensajes de carácter privado. Jagland ha defendido con anterioridad que sus contactos con Epstein formaban parte de una "actividad diplomática normal".

Fuentes del Consejo de Europa han confirmado al diario 'Verdens Gang' que Epstein visitó la residencia de Jagland en Estrasburgo al menos dos veces, y que este se alojó en las viviendas del magnate en París y Nueva York en varias ocasiones.

Borge Brende, exministro de Exteriores y actual presidente del Foro Económico Mundial desde 2017 también aparece en los documentos, donde intercambia mensajes y correos electrónicos con Epstein en tono amistoso. Los documentos también muestran que permanecieron en contacto hasta poco antes de que Epstein fuera arrestado en 2019.

El extitular de Exteriores cenó con el influyente multimillonario en su apartamento de Nueva York en septiembre de 2018, si bien ha declarado recientemente que desconocía su pasado criminal y que lamenta no haberlo investigado más a fondo, al igual que Mette-Marit.

En los archivos también aparecen otros nombres, como el del exministro Terje Rod-Larsen --quien admitió haber tenido una relación financiera con Epstein--, y su esposa, Mona Juul, quien fue embajadora de Noruega ante Naciones Unidas. En los mensajes se menciona además al vicepresidente del Comité Nobel, Asle Toje.

El primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, ha instado a los implicados en los papeles de Epstein a "revelar la verdad sobre lo sucedido". "Los mencionados deberían aportar buenas respuestas", señaló durante el fin de semana en declaraciones a la prensa.