La CEDEAO levanta la suspensión y las sanciones impuestas a Guinea por el golpe de Estado de 2021

El presidente electo de Guinea, Mamady Doumbouya - Europa Press/Contacto/Zhang Jian

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) ha decidido este miércoles levantar la suspensión y las sanciones impuestas a Guinea desde el golpe de Estado de 2021 que derrocó a Alpha Condé tras considerar demostrado el "compromiso" de las autoridades con la "transición acordada", y después de la celebración de las elecciones presidenciales, que dio la victoria del líder de la junta militar, Mamady Doumbouya.

El grupo de 15 países ha aprobado "reintegrar plenamente a la República de Guinea en todos los órganos de toma de decisiones de la CEDEAO" así como en sus actividades, según recoge un comunicado en su cuenta de Facebook, donde también ha anunciado el levantamiento "con efecto inmediato" de "todas las sanciones" contra las autoridades y las personas implicadas en el proceso de transición.

En la misma nota, la CEDEAO ha querido "alentar" al Ejecutivo guineano a "intensificar el diálogo" entre todos los actores de la sociedad en aras de una "mayor inclusión, cohesión social y consenso nacional en el período previo a las elecciones legislativas", que hasta el momento no hay una fecha fijada para ello por las nuevas autoridades.

El organismo, que ha felicitado al Gobierno por unos comicios "pacíficos" y "democráticos" que han dado la Presidencia a Doumbouya, ha instado asimismo al Gobierno guineano a intensificar "(sus) esfuerzos destinados a consolidar la democracia, la buena gobernanza y el Estado de derecho" mientras que ha animado al presidente electo a "aplicar políticas encaminadas a la cohesión social, la unidad nacional y la prosperidad inclusiva del pueblo guineano".

La CEDEAO ha justificado estas medidas tras haber "comprobado el compromiso demostrable de las autoridades de transición con la plena aplicación de la hoja de ruta acordada para" este proceso en una nota en la que ha alegado asimismo "la evaluación positiva" que han hecho tanto su Misión de Observación como la Unión Africana --que tomó la misma iniciativa sobre Guinea la semana pasada-- sobre las recientes elecciones y el referéndum constitucional celebrado en septiembre de 2025.

Doumbouya, quien encabezó en septiembre de 2021 el golpe de Estado que derrocó a Alpha Condé, se hizo con más del 86,7 por ciento de los votos tras la eliminación de las candidaturas de sus principales opositores, con lo que iniciará un primer mandato de siete años al frente del país.

De hecho, figuraba como favorito para hacerse con la victoria tras el veto a la oposición y en medio de críticas tanto por su deriva autoritaria como por incumplir su promesa de no presentarse como candidato tras el periodo de transición.