La central nuclear de Zaporiyia vuelve a perder el suministro externo por un ataque a una subestación eléctrica

Archivo - Un convoy de la ONU entra en la central nuclear de Zaporiyia (archivo) - BAI XUEQI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) ha alertado este jueves de que la central nuclear de Zaporiyia, situada en Ucrania y bajo control de Rusia en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022, ha vuelto a perder todo el suministro eléctrico externo tras un ataque contra una subestación eléctrica a orillas del río Dniéper.

El OIEA ha indicado que el suceso, el decimonoveno de este tipo desde el estallido de la guerra, ha sido confirmado en torno a las 21.00 horas (hora local) del miércoles en la línea Feroplavna-1, en medio de los preparativos para las labores de reparación de la principal línea de suministro --la Dniprovska--, desconectada el 24 de febrero.

"Operar con una sola línea eléctrica en funcionamiento deja a la planta extremadamente vulnerable a las interrupciones de la red eléctrica relacionadas con conflictos, como las que experimentamos nuevamente hoy", ha lamentado en un comunicado publicado a través de redes sociales.

"Actualmente, la central nuclear de Zaporiyia depende de generadores diésel de emergencia para alimentar la refrigeración de sus seis reactores apagados y mantener otras funciones esenciales de seguridad nuclear", ha especificado el organismo internacional.

En este sentido, el director general del OIEA, Rafael Grossi, ha incidido en que esta nueva pérdida de suministro externo "subraya la fragilidad extrema de la red eléctrica y los constantes peligros a la seguridad nuclear durante la guerra", por lo que ha vuelto a pedir "contención" para "evitar un accidente nuclear".

La gestión de la central, en manos de Rusia, ha destacado en un comunicado que la planta ha sufrido "un apagón total" tras la desconexión de la citada línea de suministro, lo que ha provocado la activación de los generadores diésel de reserva para mantener operaciones.

"Los equipos funcionaron con normalidad y no se detectaron fallos en los sistemas de seguridad", ha apuntado, antes de hacer hincapié en que "el personal de la central está supervisando los parámetros de funcionamiento de los equipos" y en que "se están tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las unidades de generación".

"Los niveles de radiación en la central y en la zona de observación se encuentran dentro de los límites naturales y no superan las normas establecidas", ha manifestado la gestión de la central nuclear de Zaporiyia --la más grande de Europa--. "La situación está siendo supervisada continuamente por especialistas de la central", ha apostillado.

Las autoridades rusas han acusado en varias ocasiones al Ejército de Ucrania de lanzar ataques contra las instalaciones y sus alrededores, incluido uno la semana pasada --cuando un proyectil ucraniano impactó en el edificio de la turbina de la Unidad 6 del complejo-- y ha alertado del riesgo de accidente nuclear, si bien Kiev achaca a Moscú este tipo de incidentes.