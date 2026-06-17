La Central Obrera Boliviana envía al Gobierno de Paz un agenda de ocho puntos en pro de pacificar al país

Archivo - Manifestantes de la Central Obrera Boliviana (COB). Imagen de archivo - Radoslaw Czajkowski/dpa - Archivo

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, ha anunciado este martes que su organización ha enviado al Gobierno central andino, liderado por Rodrigo Paz, una agenda de ocho puntos que ha llamado a atender "de inmediato" en aras de pacificar a un país que ya cosecha más de un mes de bloqueos y protestas.

"Se ha decidido en consulta de todos los actores enviar al Gobierno central una conminatoria y planteamiento para la pacificación y la recuperación al país que tiene que ser atendida de manera inmediata", ha sostenido Argollo en una rueda de prensa en la que ha recalcado que "la protesta, lucha y movilización de todo el país" continuarán hasta que se reciba una respuesta por parte del Gobierno.

En caso contrario, ha advertido el líder obrero, desde la central se "masificará" y "revolucionará" el país a fin de que se "dé cumplimiento a lo que hoy se ha pedido y está en pie de lucha", que es, ha insistido, "la renuncia del presidente (de Bolivia, Rodrigo Paz)".

Pidiendo, a su vez, la participación del fiscal general del Estado, Rober Mariaca, para evitar una persecución penal o judicialización de las protestas, la COB ha urgido el "cese de la persecución" y la "liberación" de las personas detenidas durante las protestas, así como el cumplimiento de los compromisos adquiridos durante la campaña electoral.

También han pedido que no se impulse ninguna "privatización, capitalización, concesión encubierta ni entrega directa o indirecta de empresas públicas estratégicas" a privados nacionales o extranjeros, según el tercer punto del listado recogido por el portal web Unitel, que agrega que la central aboga por prohibir la "injerencia de transnacionales en el manejo de los recursos estratégicos del Estado".

En esa línea han apostado por que Bolivia no acceda a "ningún crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI)", así como han exigido el establecimiento de una estabilidad de precios para los carburantes, un fondo de jubilación del 100%, la atención de las demandas sectoriales y la protección medioambiental de las áreas protegidas, de manera que no se utilicen parques o reservas naturales para la explotación minera, petrolera o de cualquier otra índole destructiva.

"La paz social en Bolivia no se logrará mediante la imposición, estigmatización o persecución jurídica. Se construirá únicamente a través de la atención de nuestras demandas, con los actores legítimos en la mesa y con la voluntad política de cumplir los compromisos firmados ante el pueblo", reza el texto siempre recogido por Unitel.

PAZ INVITA A LA COB A UNA MESA DE DIÁLOGO

Por su parte, el Ejecutivo central ha invitado a la COB a darse cita este miércoles en una mesa de diálogo con el propósito de avanzar en la pacificación del país, tras más de 45 días de protestas y bloqueos.

"Los esperamos a las 9.00 (hora local) en la Casa Grande del Pueblo para iniciar esta mesa de diálogo, concertación y construcción de soluciones, con base en la realidad que vivimos", ha anunciado el portavoz presidencial, José Luis Gálvez, citado por la agencia abi.

Con relación al pliego de ocho puntos enviado por la Central Obrera Boliviana, Gálvez ha avanzado que será en la mesa convocada donde se podrán "debatir y construir mutuamente las respuestas que el pueblo boliviano espera".

"Todo se puede conversar, pero todo tiene que estar sujeto conforme a la ley, a la Constitución, a la lógica y al sentido común. Confiamos en que, en general, podamos ponernos de acuerdo en las cosas que son fundamentales e importantes para el pueblo boliviano", ha recalcado el portavoz en rueda de prensa.

Finalmente, Gálvez ha reiterado la necesidad de "pacificar de manera inmediata" el país, así como de crear las condiciones necesarias para atender, en especial, la crisis sanitaria. "No se trata del Gobierno, ni de política, se trata de sentido común y valores humanos para atender a los enfermos y a quienes están pasando necesidades", ha subrayado.