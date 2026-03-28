Cepeda lidera las encuestas a dos meses de las elecciones presidenciales en Colombia

El candidato presidencial colombiano Iván Cepeda (archivo) - Europa Press/Contacto/Luisa Borja Luna

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de la coalición de izquierda Pacto Histórico a la Presidencia de Colombia, Iván Cepeda, sería el más votado con un 37,5% de apoyo para las elecciones del 31 de mayo, según una encuesta publicada este sábado.

Cepeda se situaría así por delante del candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella (20,2%) y de la conservadora Paloma Valencia (19,9 por ciento), explica la encuesta de Guarumo y Ecoanalítica realizada para el diario 'El Tiempo'.

Más lejos se sitúan los candidatos del centro político, como Sergio Fajardo (3,9%) y Claudia López (2,3%). Muy por detrás están Santiago Botero (1,5%), Miguel Uribe Londoño (1,3%), Carlos Caicedo (0,8%), Roy Barreras (0,6%), Clara López (0,5%), Luis Gilberto Murillo (0,2%), Mauricio Lizcano (0,2%), Gustavo Matamoros (0,1%) y Sondra Mcollis (0%).

La principal novedad de este estudio es que por primera vez no augura una victoria clara de Cepeda en la segunda vuelta, aunque solo en el caso de que se enfrente a Valencia (43,3-40%), lo que se considera un empate técnico, destaca la encuestadora debido al 2,2 por ciento de margen de error. Cepeda sí se impondría claramente en cambio a De la Espriella (44,9-36,4%) y a Fajardo (44,8-28,4%).

El estudio se basa en entrevistas realizadas entre el 19 y el 25 de marzo en 69 municipios colombianos.