Cepeda lidera las encuestas a dos meses de las elecciones presidenciales en Colombia

Cepeda empataría en segunda vuelta con la conservadora Paloma Valencia

El candidato presidencial colombiano Iván Cepeda (archivo)
El candidato presidencial colombiano Iván Cepeda (archivo) - Europa Press/Contacto/Luisa Borja Luna
Europa Press Internacional
Actualizado: sábado, 28 marzo 2026 16:01
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MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de la coalición de izquierda Pacto Histórico a la Presidencia de Colombia, Iván Cepeda, sería el más votado con un 37,5% de apoyo para las elecciones del 31 de mayo, según una encuesta publicada este sábado.

Cepeda se situaría así por delante del candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella (20,2%) y de la conservadora Paloma Valencia (19,9 por ciento), explica la encuesta de Guarumo y Ecoanalítica realizada para el diario 'El Tiempo'.

Más lejos se sitúan los candidatos del centro político, como Sergio Fajardo (3,9%) y Claudia López (2,3%). Muy por detrás están Santiago Botero (1,5%), Miguel Uribe Londoño (1,3%), Carlos Caicedo (0,8%), Roy Barreras (0,6%), Clara López (0,5%), Luis Gilberto Murillo (0,2%), Mauricio Lizcano (0,2%), Gustavo Matamoros (0,1%) y Sondra Mcollis (0%).

La principal novedad de este estudio es que por primera vez no augura una victoria clara de Cepeda en la segunda vuelta, aunque solo en el caso de que se enfrente a Valencia (43,3-40%), lo que se considera un empate técnico, destaca la encuestadora debido al 2,2 por ciento de margen de error. Cepeda sí se impondría claramente en cambio a De la Espriella (44,9-36,4%) y a Fajardo (44,8-28,4%).

El estudio se basa en entrevistas realizadas entre el 19 y el 25 de marzo en 69 municipios colombianos.

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