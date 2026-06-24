Cepeda reconoce la victoria de Abelardo de la Espriella en las presidenciales de Colombia

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El candidato del Pacto Histórico a las presidenciales de Colombia, Iván Cepeda, ha reconocido este miércoles la victoria de Abelardo de la Espriella, aunque ha acusado a su oponente de compra de votos y denunciado la injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante toda la campaña electoral.

"He decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República", ha anunciado Cepeda en una comparecencia difundida a través de sus redes sociales.

"Lo hago porque creemos profundamente en la democracia y porque estamos convencidos de que las diferencias políticas deben resolverse mediante la participación ciudadana", ha manifestado el candidato del oficialismo, quien ha destacado la exigua diferencia entre ambos aspirantes, de apenas un 1%.

No obstante, Cepeda ha matizado que el reconocimiento de estos resultados "no significa renunciar a la verdad ni guardar silencio" frente a los hechos "graves" que se han producido durante la campaña, haciendo especial énfasis en "la abierta e indebida injerencia extranjera" del presidente norteamericano.

De igual forma, Cepeda ha denunciado también que la campaña de su rival "llevó a cabo una masiva operación de compra de votos destinada a alterar la libre expresión de la voluntad popular" y desplegó "usó de sofisticadas estrategias de manipulación mediante tecnologías de inteligencia artificial".

"No aceptamos esas prácticas, que han lesionado la transparencia de este proceso y cuestionan la legitimidad del nuevo gobierno", ha advertido Cepeda, que ha prometido liderar una oposición "democrática, vigilante y constructiva", así como resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo".

DENUNCIA UNA CAMPAÑA SUCIA DE SU RIVAL

Asimismo, Cepeda ha puesto en valor la "campaña totalmente limpia, transparente y respetuosas" que han puesto en marcha durante estos meses, a diferencia de la de su rival, un Abelardo de la Espriella que entiende la política como "espectáculo", que teje "alianzas sin escrúpulos" y compra conciencias, lo que en la práctica "degrada la democracia y envilece la voluntad popular".

"Siempre he considerado importante los votos, por supuesto, porque expresan la voluntad soberana de la ciudadanía. Pero igualmente importante, debo decirlo, es la manera como esos votos se obtienen", ha expresado Cepeda, quien ha defendido a su electorado de las acusaciones de "peligrosa" y "voto fusil".

Cepeda ha anunciado que continuará con su proyecto progresista, acompañando las luchas sociales, de la juventud, de las mujeres, del campesinado y de los pueblo étnicos, y ha advertido a De la Espriella que ninguna de sus políticas "puede incluir la destrucción de las conquistas alcanzadas".

"Ni el salario vital, ni la reforma agraria, ni las pensiones para adultos mayores, ni la matrícula cero para estudiantes de universidades públicas, ni en general las grandes transformaciones sociales logradas en estos cuatro años del primer gobierno progresista", ha destacado Cepeda.

"Las reformas sociales, los derechos establecidos y los avances logrados no son patrimonio de un gobierno ni de una fuerza política, pertenecen al pueblo y lo que el pueblo ha forjado con esfuerzo, organización y conciencia, no podrá ser borrado por decretos ni desmontado por intereses privilegiados", ha expresado.

De igual forma, ha advertido de que desde la oposición no aceptarán que se vulneren las libertades públicas, ni se estigmaticen los movimientos sociales, ni tampoco los "tratos machistas u homófobos" del futuro presidente, así como tampoco "cualquier modelo de desarrollo basado en la depredación de la naturaleza".

"Resistiremos cualquier intento de sometimiento autoritario", ha dicho, si bien tiende la mano a De la Espriella y a su gobierno si "deciden recorrer el camino del diálogo, de la sensatez y del entendimiento nacional", así como "si optan por construir acuerdos sobre la base del respeto mutuo y del interés general".

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha adelantado este miércoles que entre el jueves y el viernes anunciará al nuevo presidente electo de Colombia, que apunta hacia el candidato de la ultraderecha Abelardo de la Espriella, después de que la Procuraduría informará de que el escrutinio y el preconteo coinciden en un 99.997%.