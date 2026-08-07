Cepeda sostiene que la Fiscalía de Colombia lo estaría investigando para vincularlo junto a Petro con el narcotráfico

Archivo - El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, junto al excandidato a la Presidencia de su partido, Pacto Histórico, Iván Cepeda- GUSTAVO PETRO EN X

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El excandidato a la presidencia de Colombia Iván Cepeda ha avanzado este jueves que remitirá a la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, un derecho de petición tras, ha asegurado, haber recibido informaciones sobre una supuesta investigación de la Fiscalía con la que se pretendería vincularlo a él mismo y al presidente saliente, Gustavo Petro, con el narcotráfico.

"Le solicito se sirva informarme si actualmente la Fiscalía, en coordinación con la Administración de Control de Drogas, DEA (la agencia antinarcóticos de Estados Unidos), adelanta algún tipo de indagación o averiguación con la que se pretenda vincularnos con el narcotráfico al señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, y a mí, pese a no tener competencia para adelantar actuaciones en contra nuestra", ha precisado Cepeda en un mensaje en redes.

De este modo, Cepeda se ha preguntado si "se está preparando u nuevo entrampamiento judicial" contra Petro y él, tras manifestar haber recibido información "de una fuente" que considera "verídica" con relación a las referidas pesquisas de las cuales sospecha.

Según la legislación colombiana, el derecho de petición es la facultad que tiene toda persona para presentar una solicitud ante autoridades o entidades, ya sea por motivos de interés general o particular.

Por su parte, el inquilino saliente de la Casa de Nariño, Gustavo Petro, ha advertido que "si un grupo de la Fiscalía construye un entrampamiento" para ambos "en este momento" estará "rompiendo completamente la Constitución" del país.

"Nadie ni debe construir pruebas falsas, ni la Fiscalía puede hacerlo contra el presidente y el senador", ha agregado el mandatario en un mensaje publicado en redes sociales.