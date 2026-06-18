Cerca de un millón de palestinos hacen frente a las temperaturas veraniegas en tiendas de campaña en Gaza

Una madre palestina baña a su hijo en un campamento de desplazados en Al Zauaida, en el centro de la Franja de Gaza (archivo) - Europa Press/Contacto/Hassan Jedi

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Organizaciones no gubernamentales internacionales han denunciado este jueves que cerca de un millón de palestinos viven en tiendas de campaña en la Franja de Gaza en pleno aumento de las temperaturas de verano a causa de la destrucción causada por la ofensiva de Israel y las restricciones impuestas israelíes a la entrada de materiales al enclave.

El Grupo de Refugios, encabezado por el Consejo Noruego de Refugiados (NRC) y dedicado a responder a las necesidades habitacionales, ha señalado que unos 170.000 hogares viven en tiendas de campaña, mientras que otros 5.000 lo hacen al raso y 52.000 lo hacen en refugios sobrepoblados. En junio, unas 850.000 carecen de materiales de refugio, una crisis "potenciada no por el clima, sino por la destrucción, el desplazamiento y el bloqueo a la ayuda".

Así, ha hecho hincapié en que el calor del verano elevará los riesgos para estas familias, con temperaturas de unos 34,5 grados centígrados y los expectativas de que el número de días superando los 35 grados aumenten.

"Las familias de Gaza no se enfrentan a un desastre natural. Se ven obligadas a soportar un calor sofocante en refugios de emergencia que nunca fueron diseñados para resistir desplazamientos prolongados ni altas temperaturas", ha argumentado Jehan Salim, coordinador del Grupo sobre Refugios.

"Medidas sencillas como la sombra, la ventilación y mejoras básicas en los refugios pueden reducir significativamente los riesgos y mejorar las condiciones de vida, pero actualmente no están disponibles dentro de Gaza y, deliberadamente, no se permite el acceso", ha apuntado, según un comunicado.

En esta línea, el secretario general del NRC, Jan Egeland, ha sostenido que "es indignante que las familias en Gaza, tras meses de desplazamiento y pérdida, hagan frente ahora al calor veraniego en tiendas improvisadas porque Israel sigue limitando la entrada de materiales de refugio".

"El Grupo sobre Refugio y sus socios cuentan con la experiencia y la capacidad para ayudar a los palestinos a conseguir refugios más seguros y dignos", ha destacado, si bien ha matizado que "las habilidades no pueden reemplazar los materiales". "Israel debe permitir la entrada de suministros para refugios a Gaza de inmediato, para que nuestros socios puedan ayudar a las familias a protegerse del calor, la intemperie y otros daños", ha reiterado.

La ofensiva de Israel contra Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 ha destruido o causado daños en el 76,6% de las viviendas de la Franja, provocando el desplazamiento continuado de población, que necesita ahora materiales de refugio que no entra al enclave por las restricciones impuestas por las autoridades israelíes.

Por ello, el Grupo de Refugio ha pedido la entrada "rápida, predecible y sostenida" de estos materiales. "Este verano no tiene por qué arrebatar más vidas y dignidad", ha reseñado Salim, quien ha insistido en que "las soluciones son conocidas" y en que "existe la capacidad de respuesta" y "los socios están listos para actuar".

"Lo que se necesita ahora es un suministro constante de materiales para refugios que ayude a las familias a protegerse del calor, la intemperie y otros daños", ha remachado Salim, en medio del alto el fuego pactado en octubre de 2025 al hilo del acuerdo para aplicar la propuesta de Estados Unidos para Gaza, seguida por ataques casi diarios por parte de Israel.

Las autoridades gazatíes, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este jueves a 1.007 los muertos por ataques israelíes desde el alto el fuego, antes de manifestar que desde el inicio de la ofensiva se han registrado 73.18 "mártires" y 173.273 heridos.