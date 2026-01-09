Cesado el ministro de Defensa yemení en medio de las tensiones con facciones separatistas apoyadas por EAU

El presidente del Consejo Presidencial de Liderazgo de Yemen, Rashad al Alimi, en una reunión con una delegación de Arabia Saudí en Riad - Europa Press/Contacto/Yemeni Press Office APA Imag

9 Ene.

El Consejo Presidencial de Liderazgo de Yemen, que encabeza las autoridades reconocidas internacionalmente en el país, ha cesado este jueves al ministro de Defensa, el general Mohsen Mohamed al Dari, en medio de las tensiones por la reciente ofensiva de los separatistas en el sureste del país.

Así lo recoge un decreto firmado por el presidente del Consejo Presidencial de Liderazgo, Rashad al Alimi, y difundido en la página web del organismo que establece "la destitución del teniente general Mohsen Mohamed al Daeri, ministro de Defensa, de su cargo y su remisión a la jubilación".

El Consejo no ha indicado las motivaciones de esta decisión, pero fuentes citadas por el portal de noticias YemenOnline apuntan a que el cese de Al Dari responde a su supuesto apoyo a Aidrus al Zubaidi, quien ha sido destituido de su cargo como líder del Consejo de Transición del Sur (CTS) --una facción secesionista respaldada por Emiratos Árabes Unidos (EAU) que aspira a la creación del Estado del Sur de Arabia.

Las fuerzas de la coalición lideradas por Arabia Saudí han asegurado que Al Zubaidi, que ha sido acusado de "alta traición con el objetivo de socavar la independencia de la República", de "dañar la postura militar, política y económica de la República" y de "formar una banda armada y asesinar a oficiales y soldados de las Fuerzas Armadas", ha huido del país y se encuentra en Abu Dabi.

En las últimas semanas, el Gobierno saudí ha acusado al CTS de provocar una "escalada injustificada" al actuar de forma "unilateral" con ataques en posiciones militares en las gobernaciones orientales de Hadramut y Mahra, lo que ha tensado las relaciones diplomáticas entre Riad y Abu Dabi, que apoyan a partes enfrentadas en el seno de la coalición internacional contra los rebeldes hutíes.

El Consejo de Transición del Sur controla gran parte del sur y el este de Yemen y ha rechazado los llamamientos a retirarse de estas provincias. Además ha reiterado su propuesta de un "estado federal justo" que incluya a todos los grupos de población. El Consejo cuenta además con el apoyo de las Fuerzas de Élite de Hadramut, que controlan las ciudades de Mukalla y Al Shihr.