Cesado el ministro de Justicia de Ucrania en el marco de una investigación por corrupción

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades ucranianas han informado este miércoles de que el ministro de Justicia, German Galushchenko, ha sido cesado a medida que avanza una investigación por corrupción en torno a la compañía estatal energética Energoatom, un escándalo que podría salpicar a varios altos cargos del Gobierno.

La primera ministra del país, Yulia Sviridenko, ha indicado que "tras una reunión extraordinaria del Gabinete, se ha decidido retirarlo del cargo", según informaciones difundidas a través de su canal en Telegram.

Así, las funciones que venía desempeñando Galushchenko --que previamente fue ministro de Energía del país entre los años 2021 y 2025-- serán temporalmente asumidas por la viceministra de Justicia para la Integración Europa, Liudmila Sugak.

Hace tan solo dos días, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania anunció una operación especial para destapar un importante caso de corrupción en el sector energético. Los investigadores hallaron así indicios de que miembros de supuesta organización criminal habían construido un gran entramado de corrupción para ejercer su influencia sobre empresas estatales, entre ellas Energoatom.

Las fuerzas de seguridad han detenido de momento a cinco personas presuntamente implicadas, entre ellos empresarios, antiguos asesores del Ministerio de Energía y trabajadores, todos ellos acusados de cometer delitos de blanqueo de capitales.