Chad notifica formalmente su salida del TPI tras denunciar que está "sesgado" y perjudica a países africanos

Archivo - El presidente de Chad, Mahamat Idriss Déby - PRESIDENCIA DE CHAD - Archivo

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Chad, liderado por el presidente Mahamat Idriss Déby Itno, ha notificado formalmente este lunes su salida del Estatuto de Roma, describiendo al Tribunal Penal Internacional (TPI) como una corte "sesgada" que perjudica a países del sur global, particularmente a los Estados africanos.

"El Gobierno de Chad ha notificado al secretario general de Naciones Unidas, depositario del Estatuto de Roma, su decisión soberana de retirarse del Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional, de conformidad con las condiciones y modalidades previstas en el artículo 127 de dicho Estatuto", ha indicado el Ministerio de Exteriores chadiano en un comunicado.

El Gobierno ha argumentado que la decisión se toma tras una revisión exhaustiva del funcionamiento del TPI, órgano que considera que tiene una "eficacia limitada" en relación con "las expectativas" que había tras su creación y que ha concentrado "de forma persistente" su actividad judicial en el continente africano.

De esta forma, ha apuntado que, según las estadísticas de la corte, nueve de los trece casos investigados involucran a estados africanos, lo que alimenta la percepción de "manipulación política" por parte de la justicia internacional.

"El Gobierno de Chad invita a la Unión Africana y a sus Estados miembros a reflexionar más profundamente sobre el futuro de un sistema aparentemente sesgado y a acelerar el fortalecimiento y la puesta en marcha de los mecanismos judiciales africanos, con miras a la consolidación de un sistema de justicia continental más equitativo, equilibrado, creíble y eficaz en beneficio de las generaciones presentes y futuras, respetando la soberanía africana y las soberanías nacionales", ha zanjado.

La salida de Chad se hará efectiva un año después de la notificación por escrito. La corte, con sede en La Haya, es un tribunal encargado de investigar, procesar y juzgar a individuos acusados de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.