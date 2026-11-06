Los 'chalecos amarillos' de Francia convocan marchas para este sábado a pesar de la oposición de las autoridades

Archivo - Imagen de archivo de miembros de los chalecos amarillos durante una protesta en Francia. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El colectivo de protesta francés de los 'chalecos amarillos' ha convocado este viernes grandes movilizaciones para este sábado en París, la capital de Francia, a pesar de la oposición de las autoridades locales y en lo que se prevé que será una nueva jornada de marchas contra el Gobierno francés por el alto coste de la vida.

Desde el movimiento, surgido en 2018 para mostrar una firme oposición contra la subida de precios del combustible, han asegurado que "desobedecerán" a las directrices de la prefectura de Policía París. Así, han convocado a la población a sumarse a las protestas en la céntrica plaza de la Concordia.

"Mañana iremos a la plaza a las 14.00 horas a la plaza y estaremos allí hasta las 19.00 horas", ha indicado Benjamin Ball, miembro del comité coordinador de los 'chalecos amarillos'. "Estamos instando a que se lleve a cabo un proceso masivo de desobediencia civil y pedimos a la gente que no siga rutas alternativas impuestas por la Policía", ha añadido.

En este sentido, ha aclarado que hay un "ámbito para la democracia y la república, y otro de la deriva autoritaria, el de Emmanuel Macron", según ha recogido el diario 'Le Figaro'. "Las rutas establecidas para las manifestaciones son establecidas, "golpe a golpe, por el presidente", ha aclarado.

"Por eso vamos a desobedecer, y vamos a hacerlo en un lugar simbólico como la plaza de la Concordia", ha explicado.

Sus palabras tienen lugar a medida que continúan las protestas en toda Francia contra el Gobierno por los recortes en educación, el alto coste de vida y la situación de la vivienda, entre otras proclamas. Este mismo viernes, los abogados de varios manifestantes que han resultado heridos han amenazado con llevar al ministro del Interior, Laurent Nuñez ante la Justicia.