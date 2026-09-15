Charles Michel carga contra Von der Leyen y afirma que "no está a la altura de los desafíos" de la UE

Archivo - El expresidente del Consejo Europeo Charles Michel - Dario Pignatelli/EU Council/dpa - Archivo

BRUSELAS, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Consejo Europeo Charles Michel ha criticado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmando que "no está a la altura de los desafíos" que enfrenta la Unión Europea y que dedica "mucha energía" a hacer una comunicación "un tanto superficial".

Así lo ha asegurado el político liberal belga, que compartió con Von der Leyen el liderazgo de las instituciones comunitarias la pasada legislatura, en una entrevista a la cadena RTL, en la que ha cargado contra la conservadora alemana en la víspera de su intervención en el Debate sobre el Estado de la Unión (SOTEU) que tendrá lugar este miércoles en el Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia).

"Esta presidenta de la Comisión no está a la altura de los desafíos, y dedica mucha energía a hacer una comunicación un tanto superficial. Y además, hoy veo que la constatación que hago es una constatación generalizada. Así que eso demuestra que no hay animosidad personal", ha aseverado.

Michel también ha lamentado la debilidad mostrada por el Ejecutivo comunitario ante la imposición por parte de Donald Trump del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos, y ha situado en la Comisión "una responsabilidad absolutamente abrumadora" por lo ocurrido. "Me parece triste que los europeos, cuando este acuerdo comercial fue impuesto por Donald Trump, dieran muestras de tanta debilidad", ha señalado.

Asimismo, el liberal belga ha alabado la actitud de Canadá frente a Washington, al considerar que "lo que ocurre en la Casa Blanca es estructural". "El primer ministro canadiense es una figura internacional que abre un camino que me parece interesante. Creo que la Unión Europea, lamentablemente (...), está perdiendo el tren", ha zanjado.

Michel y Von der Leyen coincidieron como presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea, respectivamente, entre 2019 y 2024, en una relación marcada por la falta de sintonía. Uno de los episodios más sonados fue el incidente diplomático creado en Ankara en abril de 2021, cuando ambos viajaron para verse con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pero la jefa del Ejecutivo comunitario quedó relegada a un segundo plano mientras Michel ocupaba la única silla reservada para la UE junto al mandatario turco.