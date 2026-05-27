Chile anuncia a Juan Antonio Coloma Correa como embajador en España

Archivo - Fotografía de Juan Antonio Coloma difundida en redes por el Senado de Chile cuando era presidente de la Cámara Alta - SENADO DE CHILE EN X - Archivo

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Chile, José Antonio Kast, ha designado este martes a cinco nuevos embajadores, entre ellos el enviado a España, Juan Antonio Coloma Correa, quien sustituirá a Javier Velasco, cuya amistad con el predecesor de Kast en el Palacio de La Moneda, el progresista Gabriel Boric, salió a la palestra en 2024, cuando el Ministerio de Exteriores chileno se vio obligado a desmentir un trato de favor al diplomático tras una "llamada al orden" por haber invitado a empresas españolas a vender armas a Chile tras el distanciamiento con Israel.

"El presidente de la República, José Antonio Kast, ha designado como embajadores de Chile a Alfonso Silva, en China; Francisco Chahuán, en México; Juan Antonio Coloma Correa, en España; Rodrigo Olsen, en Suecia, y Jorge Tarud, en Bélgica", ha anunciado en un comunicado la cartera de Exteriores chilena, que también ha anotado el ascenso "al grado de embajador" del cónsul general de Chile en La Paz (Bolivia), Roberto Ruiz.

En el mismo documento, el Ministerio hace una breve introducción de Coloma Correa, "abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile" en cuya carrera destaca su actividad como "diputado de 1990 a 2002, y senador entre 2002 y 2026", llegando a presidir la Cámara Alta entre marzo de 2023 y marzo de 2024. Además, el nuevo embajador en España "también encabezó la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores y participó en el grupo interparlamentario chileno-alemán".

Coloma sustituirá así a Javier Velasco, cuyos años como embajador en España estuvieron salpicados principalmente por dos polémicas que, por otra parte, dan nota de su distancia política con el ultraconservador Kast.

La más reciente ocurrió en 2024, cuando el entonces ministro de Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren, se pronunció para negar que Velasco recibiera ningún tipo de trato de favor por el hecho de ser amigo personal de Gabriel Boric, una de las principales figuras de la izquierda chilena en los últimos años. Van Klaveren hizo aquellas declaraciones al hilo de la controversia levantada por haber resuelto con una "llamada al orden" las declaraciones del diplomático en las que invitaba a empresas españolas a vender armas a Chile tras el distanciamiento con Israel por la ofensiva militar en la Franja de Gaza.

Por otra parte, en octubre de 2022 Velasco hizo una rectificación sobre sus críticas sobre la política de Chile durante los anteriores 30 años, especialmente en cuanto al periodo de transición tras la dictadura de Augusto Pinochet, cuyo legado político marcó en buena parte la campaña presidencial que terminó por llevar a Kast a La Moneda en diciembre de 2025.