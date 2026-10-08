Chile responde al embajador de EEUU asegurando que "no necesitan apoyo" sobre el Estrecho de Magallanes

El ministro de Asuntos Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna. - JOSÉ FRANCISO PÉREZ MACKENNA EN X

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores chileno, Francisco Pérez Mackenna, ha asegurado este miércoles que Chile no necesita el "apoyo de nadie para defender su soberanía" en respuesta al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, quien condicionó el apoyo estadounidense al país latinoamericano sobre el Estrecho de Magallanes al "trabajo conjunto", en el marco de la polémica que se gestó desde Argentina en agosto en torno al control sobre el Estrecho de Magallanes, después de que militares argentinos vincularan la zona austral con la soberanía argentina.

Judd, durante su intervención en el evento anual del Día del Comercio Global, aseguró que si Chile quiere "los recursos estadounidenses para combatir el crimen organizado" y "un país que ayude a proteger su derecho en el Estrecho de Magallanes", tendrán que "trabajar en los temas que son importantes para Washington", según ha recogido el diario chileno 'La Tercera'.

Este mensaje no fue bien recibido por Mackenna, que durante su intervención en el Congreso, ha asegurado que el Estrecho de Magallanes "fue, es y será siempre chileno" y ha mantenido que Chile puede "defender su soberanía por ellos mismos" sin "necesitar el apoyo de nadie".

Mackenna ha adelantado que tendrá que "evaluar" si tomará alguna medida o realizará una llamada de atención al embajador, asegurando que "no descarta nada hasta que no termine la evaluación".

No obstante, ha querido garantizar que "las relaciones con Estados Unidos son históricas, siempre han sido buenas y eso no va a cambiar con esto".

Por su parte, el ministro de Defensa de Chile, Fernando Barros, en su intervención en el Congreso este miércoles ha reafirmado haber constatado la presencia e infraestructura chilena a lo largo del área del Estrecho de Magallanes, asegurando que todo es "soberanía chilena", respondiendo así a los militares argentinos que cuestionaron el dominio chileno en la zona.