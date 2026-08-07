Chile y Venezuela oficializan el reinicio de sus relaciones consulares tras dos años de ruptura

El director general de Asuntos Consulares, Inmigración y Chilenos en el Exterior, Hernán Núñez, y el viceministro para América Latina de Venezuela, Mauricio Rodríguez, reunidos en Caracas - MINISTERIO DE EXTERIORES DE CHILE

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los gobiernos de Chile y Venezuela han oficializado este jueves la reanudación de sus relaciones consulares, tras su ruptura en el año 2024 por las tensas relaciones entre los entonces presidentes Gabriel Boric y Nicolás Maduro.

"Hoy se marca un hito en las relaciones entre Chile y Venezuela. Esto permitirá asegurar la protección y servicios para los ciudadanos de ambos países y el inicio de una nueva etapa, a través de un diálogo constructivo, para avanzar en temas que nos interesa profundizar, a favor del bienestar de nuestros pueblos y de la región", ha destacado el ministro de Exteriores chileno, Francisco Pérez Mackenna, en declaraciones recogidas en nota de prensa por su cartera.

De este modo han quedado restauradas "de manera oficial" las relaciones consultares bilaterales, avanzándose con ello hacia la "normalización progresiva" de los lazos entre ambos países, tras una ruptura de dos años.

La formalización de esta reanudación se ha producido tras una reunión en Caracas, celebrada este miércoles, entre el director general de Asuntos Consulares, Inmigración y Chilenos en el Exterior, Hernán Núñez, con el viceministro para América Latina de Venezuela, Mauricio Rodríguez.

En dicho encuentro, han señalado ambas carteras de Exteriores latinoamericanas, los altos funcionaros han intercambiado notas diplomáticas verbales mediante las cuales ha sido formalizado el restablecimiento de las referidas relaciones consulares.

De acuerdo con cifras difundidas por Pérez Mackenna previamente, actualmente se encuentran en Chile alrededor de 700.000 venezolanos, mientras que son 25.000 los chilenos que viven en Venezuela.