China acusa a EEUU de "abusar" de la Justicia para ejercer "presión" sobre Cuba con la imputación de Raúl Castro

Imagen de archivo del expresidente cubano Raúl Castro. - Europa Press/Contacto/John Pendygraft

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han acusado este jueves al Gobierno de Estados Unidos de "abusar" de la Justicia para ejercer "presión" sobre Cuba tras la imputación del expresidente Raúl Castro por el derribo hace tres décadas de dos aviones civiles pertenecientes a una organización de la oposición, un incidente que dejó cuatro muertos.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, ha indicado durante una rueda de prensa que Pekín "se opone de manera constante y firme a las sanciones unilaterales ilegales que carecen de base en el Derecho Internacional y no están autorizadas por el Consejo de Seguridad de la ONU".

Así, ha aclarado que se opone también al "abuso de medios judiciales y a que fuerzas externas ejerzan presión sobre Cuba bajo cualquier pretexto". "Estados Unidos debería dejar de blandir los garrotes de las sanciones y medidas judiciales contra Cuba, y dejar de recurrir a amenazas de fuerza" al respecto, ha aseverado, según informaciones recogidas por el diario 'Global Times'.

Además, ha trasladado al país su "firme apoyo" en la "salvaguarda de su soberanía nacional y dignidad, y en la oposición a la injerencia externa".

A las sanciones económicas que el presidente estadounidense, Donald Trump, viene imponiendo a Cuba desde principios de año, se suman ahora la imputación de Castro por unos hechos ocurridos en 1996, en una maniobra que recuerda a la emprendida contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.