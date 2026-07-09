China acusa a EEUU de "hipocresía" por criticar su ensayo balístico: "Es un ejemplo de hegemonismo"

Archivo - La portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning. - Johannes Neudecker/dpa - Archivo

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han acusado este jueves a Estados Unidos de actuar de forma "hipócrita" al criticar el ensayo con un misil estratégico lanzado a principios de esta semana desde un submarino en el marco de una serie de maniobras militares en el Pacífico, al tiempo que ha resaltado que se trata de un "ejemplo más de hegemonismo" por parte de Washington.

La portavoz del Ministerio de Exteriores, Mao Ning, ha indicado durante una rueda de prensa que se trata de una muestra del "doble rasero" de Estados Unidos a la hora de abordar su política exterior, según informaciones del diario estatal chino 'Global Times'.

Así, ha pedido al país "ver el desarrollo nacional militar de China de forma objetiva y racional". "China ha indicado en reiteradas ocasiones que este lanzamiento se enmarca en una cuestión rutinaria como parte de un programa de entrenamiento militar que se realiza cada año", ha manifestado.

"Estas actividades se adhieren al Derecho Internacional y las prácticas que este recoge y no tenía como objetivo último ningún país específico. China informó debidamente de las cuestiones relevantes y notificó a Estados Unidos y otros países", ha puntualizado, después de que Washington haya asegurado que esta alerta no se produjo con el tiempo suficiente.

Sin embargo, Mao ha insistido en que todo esto "demuestra la transparencia y la apertura de miras de las fuerzas chinas". "Estados Unidos es el único país que ha utilizado armas nucleares y cuenta con el mayor arsenal del mundo. Realiza lanzamientos de misiles estratégicos cada año desde submarinos propulsados con energía nuclear, pero critica a China e interfiere en sus actividades", ha declarado.

Sus palabras llegan después de que el Gobierno estadounidense expresara su "preocupación" ante la "rápida y opaca acumulación de armas nucleares" de China. Así, instó a Pekín a avisar de los lanzamientos de misiles balísticos de alcance intercontinental.