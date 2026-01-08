China acusa a EEUU de "violar el Derecho Internacional" con la interceptación "arbitraria" del petrolero ruso 'Mariner'

Archivo - La portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning. - Johannes Neudecker/dpa - Archivo

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han acusado este jueves al Gobierno de Estados Unidos de "violar el Derecho Internacional" al interceptar "de forma arbitraria" y en aguas del Atlántico Norte el petrolero ruso 'Marinera', antes conocido como 'Bella 1', por violar supuestamente las sanciones estadounidenses al ser parte de la conocida como 'flota fantasma', que Rusia utiliza para sortear las restricciones al sector energético en Venezuela.

"Esta es una grave violación del Derecho Internacional. China se opone insistentemente a cualquier acción que viole la Carta de Naciones Unidas y sus principios", ha afirmado la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, durante una rueda de prensa.

En este sentido, ha arremetido contra el uso de "sanciones impuestas de forma ilegal y unilateral". "Socavan la ley y no han sido aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU", ha manifestado, al tiempo que ha señalado que China "se opone a cualquier acto que infrinja la soberanía y la seguridad de otros países".

"Pekín está inequívocamente en contra de estas acciones unilaterales. Son inaceptables y vulneran la seguridad y la soberanía rusas", ha zanjado, según informaciones recogidas por el diario chino 'Global Times'.

En la operación realizada el miércoles para interceptar el buque participó la fragata 'USS Munro' de la Guardia Costera de Estados Unidos, que realizó tareas de rastreo y seguimiento tras la orden emitida por un tribunal federal estadounidense.

Este episodio eleva las tensiones entre Rusia y Estados Unidos, después de que el barco fuera interceptado por medios navales estadounidenses mientras intentaba entrar en puertos venezolanos contraviniendo el bloqueo estadounidense al crudo de Caracas.