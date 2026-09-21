China alerta del despliegue de sistemas de misiles de EEUU en Japón y pide a Tokio "repensar su historia"

Archivo - El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Guo Jiakun. - Artyom Ivanov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han alertado este lunes del despliegue de sistemas de misiles estadounidenses 'Typhon' en la isla japonesa de Kyushu y han pedido al Gobierno de Japón que "repiense su historia" y ponga fin a cualquier acto que consolide la "militarización" del país.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Guo Jiakun, ha señalado que Pekín ya ha enviado varias notas de protesta a Tokio "a través de los canales diplomáticos" existentes para manifestar su preocupación por este asunto y "reafirmar su firme postura" al respecto.

"Este año se cumple el 80º aniversario del Proceso de Tokio. China pide a Japón repensar su historial de agresión y escuchar los llamamientos de aquellos países que insisten en que debe detener cualquier intento de militarización", ha apuntado Guo, según informaciones recogidas por el diario estatal chino 'Global Times'.

Asimismo, ha abordado la situación actual de las exportaciones a Japón y los controles implementados como medida para "salvaguardar la estabilidad y la seguridad de las cadenas de producción globales". "Nuestra postura sobre la exportación de tierras raras no ha cambiado, y todas las partes deben desempeñar un papel constructivo al respecto", ha aclarado.

Además, ha destacado que China "prohíbe la exportación de todos aquellos productos que puedan tener un doble uso en caso de llegar a manos del Ejército de Japón ante el peligro de que Tokio los utilice para ahondar sus capacidades militares". "El objetivo es detener la remilitarización de Japón y sus ambiciones para adquirir armas nucleares", ha zanjado.

El viernes, las autoridades de Rusia también reclamaron a Japón la reiterada de los sistemas estadounidenses de misiles 'Typhon' desplegados en su territorio y solicitaron al país que "reconozca totalmente los resultados de la Segunda Guerra Mundial" y "abandone su política de remilitarización", en pleno aumento de las tensiones en la región.